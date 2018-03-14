Врачи и пациенты Донецкого республиканского травматологического центра не верят обвинениям в адрес Леонида Слуцкого

Не может человек, благодаря которому многие жители ДНР вернулись к жизни, приставать к журналисткам, - уверены пациенты и врачи центра. Леонид Слуцкий с первых дней конфликта на Донбассе оказывал помощь пострадавшим в боевых действиях, отмечает Росбалт.

О своей поддержке председателя Комитета ГосДумы по международным делам Леонида Слуцкого в интервью на местном телевидении рассказал заместитель главного врача Донецкого республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко.

Когда лечебное учреждение с началом конфликта по известным причинам перестало финансироваться украинской стороной, на помощь врачам пришли российские меценаты.

- Леонид Слуцкий - замечательный человек, - отмечает Вадим Оноприенко. - Это тот, кто в самое трудное для нас время протянул руку помощи. Благодаря ему качество лечения в нашем центре увеличилось в десятки раз. После телепрограммы, в которой было рассказано о проблемах с финансированием, мы стали поддерживать связь с Леонидом Эдуардовичем и обратились к нему с просьбой о помощи в приобретении для центра оборудования, расходных материалов.

Леонид Слуцкий, который является председателем правления Российского фонда мира, направил первую гуманитарную помощь в медицинский центр уже через несколько недель после телеэфира.

- В мае 2015 года мы получили посылку на 1 миллион 300 тысяч рублей. Кроме комплектующих к аппаратам, мы получили гипсовые бинты, дорогостоящее оборудование, 12 новых приборов для отделения физиотерапии, - продолжил рассказ Вадим Оноприенко.

В дальнейшем центр получил с помощью Российского фонда мира пять операционных столов, ультразвуковые машинки для мытья инструментов и другое дорогостоящее оборудование. Как рассказывает заместитель главного врача центра, помощь от Фонда и лично Леонида Слуцкого продолжается.

В то время как ряд журналисток обвинили Леонида Слуцкого в приставаниях, а оппозиционер Алексей Навальный – чуть ли не в коррупции, врачи и пациенты Донецкого республиканского травматологического центра выражают депутату поддержку.

- От имени всего медицинского персонала я хотел бы выразить свою поддержку Леониду Эдуардовичу. Мы уверены, что все попытки облить его грязью - это чья-то кампания, целью которой является дискредитация Слуцкого. Но ни мы, ни пациенты нашего центра не верим ни одному сообщению о том, что председатель правления Российского фонда мира кого-то домогался, - подчеркивает Вадим Оноприенко.

По инф. rosbalt.ru

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