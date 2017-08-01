Впервые пенсии депутатов Госдумы стали предметом судебного разбирательства

Представители Минтруда России вынуждены были объяснять суду, почему пенсии депутатов Госдумы должны быть очень высокими.

Суд решил, что Минтруда не должно разъяснять размер пенсий депутатов Госдумы. Этого требовал адвокат Юрий Качан. Он утверждал, что народным избранникам незаконно начисляют колоссальные ежемесячные надбавки, а Госдума превратилась для них в «кормушку».

Мещанский суд Москвы 31 июля отклонил иск адвоката Юрия Качана к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину. Юрист просил признать незаконными действия должностных лиц министерства, отказавшихся разъяснить ему, на каком основании депутаты Госдумы, в отличие от обычных граждан, получают огромные надбавки к пенсиям. «Решение может быть обжаловано в Московском городском суде в течение месяца», – говорилось в решении суда.

В своем иске заведующий Московского «Центрального» филиала Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», в прошлом кадровый офицер КГБ Юрий Качан сообщил, что ранее, в декабре 2016 года, направлял заявление на имя президента Владимира Путина. В нем он просил главу государства как гаранта конституции разъяснить, на каком основании к депутатам фактически применяется отдельное законодательство, которое «ставит их в привилегированное положение» по сравнению с другими гражданами, в результате чего они получают колоссальные надбавки к пенсиям.

Размер пенсии депутата Госдумы в десятки раз превышает среднюю российскую пенсию. Фото pixabay.com

На заседании суда Юрий Качан указал, что ежемесячная надбавка депутата Госдумы или члена Совета Федерации, если он отработал в данной должности от года до трех лет, составляет 55% от пенсии, свыше трех лет – 75%.

«Это исчисляется десятками тысяч рублей. Ни для одного гражданина такого нет. Поэтому я поставил вопрос перед гарантом: это нормально, когда депутат, отработав один срок, обеспечивает себя пожизненной пенсией?» – возмутился юрист.

По данным Юрия Качана, в начале 2017 года только доплаты к пенсиям народных избранников составляли около 90 тысяч рублей в месяц, а после повышения зарплаты до 800 тысяч рублей в месяц выплаты составляют гораздо больше.

В своем обращении к Владимиру Путину истец также просил дать ответ «об источниках финансирования шикарных зданий Пенсионного фонда РФ, которые строят по всей стране, в то время как ПФР жалуется на нехватку средств на выплату пенсий». Кроме того, он ставил вопрос о необходимости передать контроль за уплатой пенсионных взносов от Пенсионного фонда России к Федеральной налоговой службе.

Помимо обращения к Владимиру Путину Юрий Качан также дважды писал в правительство РФ, однако его письма переадресовали в Пенсионный фонд и Министерство труда и социальной защиты, откуда, по его словам, он получал «отписки». Истец указал, что ни на один из его вопросов ему так и не дали конкретного ответа.

Истец требовал признать действия ответчиков незаконными и обязать их направить ему письменные ответы о результатах проверки по его доводам.

«Я прошу дать мне вразумительный ответ, а если нет, то пусть перенаправят мои обращения еще кому-то, хоть Господу Богу. Пусть ответят: да, депутаты должны жить лучше обычных граждан», – заявил в суде Юрий Качан.

Помимо министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина в качестве ответчиков в деле фигурировали заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Елена Москалева, правительство РФ и администрация президента РФ. Моральный вред за нарушение конституционных прав истец оценил в размере 2-х рублей, взыскав с каждого из четырех ответчиков солидарно по 50 копеек. Заседание прошло в отсутствие Елены Москалевой и представителя администрации президента, которые не явились на процесс без объяснения причин.

Пенсия депутатов Госдумы

В свою очередь, представитель министра труда и правительства РФ просила иск о пенсиях депутатов Госдумы отклонить, утверждая, что на все вопросы истцу дали ответы «в рамках полномочий Минтруда». Она отметила, что пенсионное обеспечение депутатов установлено федеральным законом № 3 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 года.

Согласно документу, депутатам положены особенные пенсии, в частности, в связи с возмещением ряда ограничений. К ним относятся различные запреты, а также обязанность раскрывать личные данные и сведения – как о собственных доходах, так и о доходах членов семьи депутата. Юрист добавила, что по закону социальные гарантии депутата Госдумы приравниваются к социальным гарантиям федеральных министров РФ.

Она сообщила, что до недавнего времени надбавка депутата, проработавшего от года до трех лет, составляла 44 тысячи рублей, свыше трех лет – около 66 тысяч рублей.

«Это приблизительно сопоставимо с надбавками некоторых категорий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и судебной системы», – сказала представитель Минтруда.

Она пояснила, что с 1 января 2017 года нормы статьи 29 вышеназванного закона изменились: в настоящее время право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 55% получает депутат, проработавший не менее пяти лет, а максимальная надбавка в размере 75% положена тем, кто занимал эту должность не менее десяти лет.

Представитель ответчиков добавила, что правительство России не наделено функциями законодателя и не определяет размеры пенсий депутатов, а также не контролирует строительство и расходование бюджетных средств, поэтому эти вопросы обращены не по адресу.

Выслушав своего оппонента, Юрий Качан пришел к выводу, что так и не получил ответы на свои вопросы.

«Вопросы бесконтрольного расходования средств Пенсионного фонда, строительство дворцов и особняков – это безобразие. Законы должны быть едины для всех. Это унизительно, что депутаты принимают законы под себя, которые ставят их в преимущественное положение. Из Госдумы создали кормушку, заменив бескорыстное служение народу бизнес-проектом, куда ходят, чтобы получать огромную пенсию», – сказал истец.

Качан рассказал, что, проработав 48 лет на различных высокооплачиваемых должностях, он «заслужил» пенсию в 11 тысяч 209 рублей 96 копеек.

«Если государство считает, что депутаты, которые не приняли во благо народа ни одного закона, могут получать такие пенсии, то у нас в стране большие проблемы», – пожаловался он.

Юрий Качан добавил, что сейчас в России существует 21 федеральное министерство и 11 федеральных агентств.

«То есть, у нас всего 32 федеральных министра. А сейчас к ним прибавились еще 450 депутатов, которые имеют зарплаты федеральных министров. Не много ли это для бюджета России?» – задал он риторический вопрос.

На принятие решения судья Ирина Афанасьева взяла час. Выйдя из совещательной комнаты, она отклонила иск адвоката, огласив вводную и резолютивные части решения.

Истец заявил, что не согласен с решением суда и намерен обжаловать его в Мосгорсуде. Он считает, что суд немотивированно отказал в вызове на процесс одного из самых важных соответчиков – администрацию президента.

«Судя по всему, только там способны дать вразумительные ответы на конкретные вопросы, в том числе о пенсиях депутатов», – заявил Business FM юрист.

Мария Локотецкая, BFM.ru

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