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Возрастные звезды эстрады шокируют откровенными фото
Анастасия ШИЛОВА   
31 Июля 2018 г.
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Последнее время Любовь Успенская все чаще стала выкладывать свои эротические фотографии на всеобщее обозрение. Так в интернете снова появились её пикантные снимки. Дело в том, что артисты, находящиеся на фестивале “Жара” в Баку, выкладывают свои фотографии в качестве отчёта своим поклонникам. Успенская тоже выложила в Инстаграм своё фото, после чего, в её адрес посыпались комментарии с пожеланиями быть поскромнее. На снимке певица, сидя на красной дорожке, раскинула руки как будто в полёте, частично приобнажив грудь и бедро. Хотя многим снимок пришелся по душе, ведь 64-летняя Успенская выглядит прекрасно для своего возраста.

 Последнее время Любовь Успенская все чаще стала выкладывать свои эротические фотографии на всеобщее обозрение.

Не отстает от нее и тоже уже не юная Ирина Салтыкова... Она также выкладывает в Инстаграм прелести своей фигуры. Певица решила поделиться со своими почитателями снимком с недавнего концерта. Необычное платье эффектно подчеркнуло стройность фигуры и пышный бюст. Сегодня 52-летняя Салтыкова выглядит гораздо привлекательнее, чем в свои 23 года. Поклонники также заметили, что их любимица с каждым годом становится краше и стали гадать, что могло стать причиной таких изменений. Многие считают это следствием удачно сложившейся личной жизни и занятиями любимым делом. Ведь, как известно, положительные эмоции дарят хорошее настроение и омолаживают.

Сегодня 52-летняя Салтыкова выглядит гораздо привлекательнее, чем в свои 23 года.

Хорошо, что наши отечественные звезды не теряют бодрости и делятся ею со своими зрителями. И Успенская, и Салтыкова люди известные, все время на виду у своих почитателей. Здорово, что они смогли сохранить свою молодость и красоту. Занимаясь любимым делом, нет времени и желания разглядывать новые морщинки. Как поется в известной песне “старость меня дома не застанет, я в работе, я в пути....”. Стареет тот, кто этого боится и изнывает от безделья, а эти певицы востребованы и ещё долго будут молодыми и радовать поклонников новыми песнями. Не так ли?

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