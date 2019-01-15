Возраст дайвингу не помеха: о древней традиции женской рыбалки в Японии

Компания пожилых японок сходит с только что причалившего корабля. Одетые в гидрокостюмы и полные энергии – вот они, представительницы все более немногочисленного сообщества ама, ныряльщиц, занимающихся ловлей жемчуга и рыбалкой. На берегу женщины – все от 60 до 80 лет – сравнивают уловы моллюсков между собой. Но под водой их, грациозно движущихся в глубинах Тихого океана, можно перепутать и с подростками.

«Я и правда чувствую себя русалкой в подводном мире, ощущения невероятные» — говорит сияющая Хидеко Когути. Она работает ныряльщицей ама в приморском городе Тоба префектуры Миэ. Опустившись на колени, она пересчитывает раковины вида морской улитки «рогатого тюрбана», собранные всей командой.

В полном костюме ама – маске, скрывающей глаза и нос, ластах и черном гидрокостюме (они пришли на смену белым в 1960-х годах) – Когути и годы не помеха. Она уже 30 лет ныряет и с гордостью утверждает, что готова заниматься этим делом еще 20 лет.

Во время десятимесячного сезона дайвинга местное рыболовное сообщество каждый день проверяет и анализирует прогнозы погоды и информацию о возможном улове перед тем, как «призвать к действию» ныряльщиц.

Каждая ама (в переводе – «женщина моря») обходится суровым минимумом снаряжения: плавучим кольцом, обозначающим ее присутствие на поверхности, пока она находится под водой, и сетью для сбора улова. Выйдя в море, женщины «ставят» кольца, а затем скрываются под волнами, иногда задерживая дыхание больше чем на минуту. Они показываются на поверхности и ныряют снова и снова, без устали, десятки раз за одну рыбалку.

Во всей Японии можно насчитать лишь 2000 ама – их стало заметно меньше с 1930-х годов прошлого века, когда, согласно данным морского музея в Тоба, их было 12000. Этот промысел все еще живет в Южной Корее, где ныряльщиц называют хэнё, но и там он угасает.

Исторические сведения и артефакты подтверждают, что этой японской традиции не менее трёх тысяч лет, по словам Шузо Когуре, специалиста ама и исследователя из Токийского океанографического университета. В то время как эта профессия никогда не была исключительно женской, женщины ама привлекали больше всего внимания. Старые фотографии и открытки запечатлели их ныряющими топлесс – этой практике пришел конец в XX веке, но, как утверждает Когуре, она все еще ассоциируется с ама и имиджем «экзотического объекта фантазий».

Отставим стереотипы в сторону: ради того, чтобы прокормить свои семьи, эти женщины занимались тяжелой работой в отдаленных регионах, где другие возможности заработать можно было пересчитать по пальцам.

«В старые времена девушки становились ама после окончания средней школы» - говорит Сакити Окуда, директор местного рыболовного кооператива. Возможно, это было чем-то вроде обряда перехода.

Как и Когути вместе с ее старшей сестрой Митико Хасимото, ныряющие вместе, ама обычно учатся этому промыслу на примере родственников с юных лет. Сёстры принадлежат к линии ама, начавшейся с их бабушки, но утверждают, что их навыки не будут переданы следующему поколению. Их дети уехали в город в поисках более надежной работы.

Окуда признает: «В наши дни заниматься такой работой невыгодно. Для того, чтобы сохранить эту традицию, нужно ответить на вопрос: «Как повысить доход ныряльщиц?»

Женщины Тоба, некоторые – согнувшиеся под тяжестью лет, признают, что работа опасная и неблагодарная. «Конечно, было бы здорово, если бы молодежь приняла эстафету, но я-то знаю, что ама-дайвинг – дело сложное, и я бы не советовала заниматься этим даже своим собственным детям» - говорит Хасимото, греясь у огня в хижине, где женщины отдыхают после рыбалки.

«Если нам важно сохранить и передать ценности и образ жизни ама, нам придется принять помощь посторонних людей и не ограничиваться традицией передачи мастерства внутри семей» - утверждает Когуре, добавляя, что государство и местное управление должны оказать финансовую поддержку дайверам. «Если мы смиримся с такими изменениями, то наше будущее не будет таким уж мрачным»

В соседней деревне Осацу же новичков принимают с распростертыми объятиями. Аями Нагата, 49-летняя мать пятерых детей, начала свою подготовку к становлению ама в прошлом году, идя по стопам своей бабушки. «Плавать я не умею, но тренируюсь для начала на мелководье». Нагата решила ступить на этот путь не ради денег, ведь каждый улов стоит не больше 10000 йен (около 6000 рублей). Для нее это занятие – как глоток свежего воздуха. «В эти моменты полной свободы, – говорит она, – я нахожусь вдали от семьи».

Оригинал публикации: www.japantimes.co.jp, перевод Полины Давыдовой.

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