Восток — дело тонкое: бывший первый секретарь ЦК КП Казахской ССР сможет гулять по улицам одноименной столицы

Казахстан переживает отставку своего "отца нации", Нурсултана Назарбаева (о том, что произошло и что это может означать - мы уже коротко рассказывали). Судя по новостям, там все пришло в движение: идут перемещения по "вертикали власти", а главное - форсируется оформление культа личности бывшего первого секретаря ЦК КП КазССР. Так, парламент бывшей советской республики одобрил переименование Астаны в Нурсултан. Соответствующие поправки в Конституцию республики приняты в первом и втором чтениях.

За это решение на совместном заседании двух палат единогласно проголосовали все депутаты: 103 представителя Мажилиса (нижней палаты) и 43 члена Сената (верхней палаты).

«Таким образом уважаемые коллеги. принято историческое решение», — заявил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

С предложением переименовать столицу Казахстана в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, накануне объявившего о своей отставке, ранее выступил новый глава государства Касым-Жомарт Токаев. Ему предстоит подписать принятый парламентом законопроект.

Заметим, что просматривая комментарии в казахстанской и российской прессе, можно убедиться: практически никто не воспринимает отставку Назарбаева как уход из политики "на заслуженный отдых". Наоборот, подчеркивается, что он его роль "отца нации" только усиливается и становится более выигрышной: отойдя от непосредственного управления исполнительной властью (а, значит, и экономикой страны) - он снимает с себя лично риски ответственности за возможные неприятные народу решения и потрясения. А так, без его ведома, в весьма серьезном центральноазиатском государстве (так и хочется сказать - "монархии") никто и чихнуть особо не рискнет.

Некоторые находят в этом свои плюсы для Казахстана - и политическую доблесть лично Нурсултана Абишевича. Возможно, вы разделяете эту точку зрения - тогда порадуйтесь новостям из бывшей Алма-Аты.

По инф. rosbalt.ru

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