Восемь мировых знаменитостей, которым удалось победить депрессию

Депрессия может поразить любого независимо от пола, возраста и физического здоровья. Не имеет значения беден человек или богат. Даже имея все, но не имея внутреннего мира и удовлетворения, человек может не быть счастлив. Ниже приведен список из восьми мировых знаменитостей, которые сражались с депрессией и победили. (Кстати, портал для пожилых Мои года регулярно пишет о знаменитостях старшего поколения - в том числе и о психологических ситуациях, в которых зачастую оказываются эти замечательные люди)

Оуэн Вилсон

В 2007 году актер Оуэн Вилсон пытался покончить с собой. Наркотическая зависимость, реабилитационные центры — темная сторона его жизни. Семья и друзья помогли ему выбраться из этого.

Дэвид Аркетт

Дэвид Аркетт был женат на Кортни Кокс, но пара развелась в 2010 году. После развода Дэвид начал много пить и вел себя как настоящий маньяк. Только реабилитационный центр помог ему справиться с алкогольной зависимостью и получить контроль над собой.

Халли Берри

Она впала в депрессию после того как ее муж Дэвид Джастис решил закончить брак, что привело ее к опустошению. Она обратилась за профессиональной помощью, поскольку пыталась покончить с собой.

Джим Керри

У актера было два неудачных брака, он принимал Прозак, чтобы держать себя в порядке. Затем, вместо приема лекарств, он начал поддерживать здоровую диету, и ежедневно старался убедить себя, что жизнь хороша. Это помогло ему выбраться из депрессии.

Кэтрин Зета-Джонс

Актрисе диагностировали биполярное расстройство II-ого типа, когда ее муж, Майкл Дуглас был на IV стадии рака горла. Она согласилась на лечение, принимала лекарства и доказала всему миру, что эта проблема решаема. По ее словам, это помогло ей лучше понять себя, а также укрепило брак.

Гвинет Пэлтроу

Многие женщины сталкиваются с послеродовой депрессией, но даже после того, как с рождения сына прошло два года, Пэлтроу долго не могла прийти в порядок.

Брук Шилдс

Талантливая модель и актриса также страдала от послеродовой депрессии, но, при помощи матери и лекарств, вскоре поправилась. Впоследствии она описала свое состояние в книге.

Вайнона Райдер

После своих отношений с Джонни Деппом она злоупотребляла алкоголем и страдала от серьезной депрессии, что привело к лечению в психиатрической больнице, а затем оказанию помощи от частного психотерапевта.

По ссылке - много актуальных публикаций по психологии и хитросплетениям внутреннего мира человека.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ