Вопреки смерти: парень стал отцом спустя годы после своей кончины

Долгое время израильская воспитательница Лиат Малка жила мечтой о своих детях. К несчастью, она так и не встретила любимого человека, зато удалось найти того, кто разделял её мечту. Даже тот факт, что этот незнакомец покинул наш мир много лет назад, не смог остановить Малку. С помощью современных технологий женщина помогла давно умершему мужчине стать отцом, да и сама наконец-то исполнила свою мечту.

Красавице и умнице Лиат Малке в 2013 году исполнилось 35 лет. В этот момент воспитательница из Израиля твёрдо решила, что хочет иметь детей, но найти своего избранника ей так и не удалось. Но проблема была не только в этом: врачи предупредили Малку, что в скором будущем она рискует потерять все шансы стать матерью из-за низкой продуктивности её яичников.

Необходимо было действовать без промедления, так что Малка решила родить ребёнка как можно скорее. Сначала она перерыла весь интернет в поисках подходящего способа забеременеть без участия мужчины.

Знакомиться с кем-то второпях только ради ребёнка она не хотела. Выходом мог бы стать банк спермы, но в этом случае будущий ребёнок Малки мог бы никогда не узнать о своём отце, а заботливая женщина очень не хотела такого исхода.

Выход нашёлся совершенно случайно в одном из многочисленных видео на YouTube. В старом ролике из 2009 года рассказывалась печальная история Влада и Юлии Познянских, которые потеряли своего сына в 2008 году. Но незадолго до смерти молодой человек успел сдать образец спермы и даже завещал его женщине, которая взяла бы на себя ответственность стать матерью его будущего ребёнка.

Родители парня пытались разобраться с юридическими проблемами такого необычного наследства и заодно искали подходящую кандидатуру на роль матери. Они очень хотели увидеть своего внука или внучку.

Малка почти успела разочароваться в этом небольшом проблеске надежды, ведь чета Познянских, если верить старому видео, уже нашла себе подходящую женщину на роль матери. Но воспитательница решила не бросать дело раньше времени и позвонила адвокату Юлии и Влада.

Каково же было её удивление, когда адвокат поведал о неудаче с прошлой кандидатурой на роль матери. Много раз она пыталась забеременеть с помощью спермы Баруха, но так и не смогла это сделать. В результате девушка отказалась от этой идеи, что дало Малке шанс – женщина договорилась с четой Познянских о встрече.

История самого Баруха была безрадостной. У молодого человека всего в 23 года обнаружили рак. Ему пришлось пройти через несколько курсов химиотерапии и даже лишиться языка, но даже это не смогло спасти Баруха. Но у него всегда была мечта – молодой человек хотел стать отцом. Он вовремя понял, что после химиотерапии он может навсегда лишиться возможности иметь детей, так что Барух заранее сохранил свою сперму.

При этом он стал первым человеком в мире, который завещал свою сперму незнакомке. Женщине пришлось бы подписать договор, а потом родить и воспитать ребёнка Баруха. В результате эта обязанность пала на плечи Малки.

Но она была только рада такому результату, да и Юлия определённо восхищалась этой женщиной. «Это была красивая молодая девушка. Черные волосы, красное пальто…я полюбила ее с самого начала, — описывает Юлия Малку. — Я знала, что она — хороший человек».

Малка, когда увидела фотографии молодого Баруха, сразу же почувствовала некую связь с умершим парнем. Она увидела его «добрые глаза и широкую улыбку», она увидела по-настоящему прекрасного и счастливого человека. Юлия лишь подтвердила эти предположения и заявила, что её сын «очень любил жизнь», был умным и общительным молодым человеком.

С новой порцией уверенности Малка пошла на подпись контракта с четой Познянских. Она получила право собственности на сперму Баруха, из-за чего все остальные этого права лишились. Это было необходимо, чтобы «обезопасить» биоматериал от передачи другой женщине.

После подписания контракта Юлии, Владу и Малке пришлось пройти немало бюрократических инстанций и пережить нападки социальных работников, которые боялись за возможные споры между мамой с будущими бабушкой и дедушкой.

Впрочем, это были лишь временные трудности на пути к исполнению большой мечты двух человек – Малки и Баруха. Женщина прошла процедуру искусственного оплодотворения ЭКО, но в итоге врачи получили всего одну яйцеклетку. Результат далеко не самый хороший, ведь он уменьшал шансы на успешную беременность. Однако удача осталась на стороне израильтянки, так что совсем скоро медики сообщили радостную весть: Малка забеременела!

Лишь в этот момент она осознала весь груз ответственности, с которым теперь ей придётся жить ещё очень и очень долго. «Я была в шоке — я не думала, что это на самом деле произойдет, — забеспокоилась Малка. — И когда все случилось, я просто не могла поверить в это… Я толком не знала Влада и Юлию — видела их только два, или, может быть, три раза».

Малка даже не знала, как её собственная семья отнесётся к семье Баруха. К тому же она ещё не говорила своей матери о такой необычной беременности. К счастью, мать лишь порадовалась за свою дочку, которая наконец-то приблизилась к исполнению своей мечты.

А волнения по поводу Влада и Юлии лишь усиливались с каждым днём. Юлия тоже беспокоилась по поводу новых отношений: навязываться к Малке она не хотела, но и держаться слишком далеко от неё тоже было бы неправильно

Значимый момент для всех случился 1 декабря 2015 года. Когда у Малки начались роды, она даже не хотела рассказывать об этом Познянским. Своей маме она сообщила, но велела ей особо не беспокоиться, ведь доктор заверил, что Малка родит не раньше утра.

Впрочем, предположение оказалось ошибочным, так что уже ночью Малка стала мамой. Её родительница, видимо, почувствовала это, так что она проигнорировала все просьбы и примчалась в больницу ещё до рождения ребёнка.

Девочку назвали Шира, что можно перевести с иврита как «молитва» или «песня». «Она была именно такой, как я мечтала, — призналась Малка. — Она была так прекрасна, что я не могла в это поверить». Конечно, счастливая мать сразу же позвонила Владу и Юлии, чтобы поскорее обрадовать бабушку с дедушкой. «Я почувствовала, что мое сердце снова бьется впервые после той ужасной потери», – честно призналась взволнованная Юлия.

В результате все волнения оказались напрасными. Юлия признала, что у Малки «есть все, что она хотела бы видеть в матери своей внучки». Сама Малка уже успела аккуратно поведать своей маленькой дочери об её отце, мечта которого исполнилась уже после его трагической кончины.

Эта чудесная история – лишь один из тысяч подобных сюжетов, которые происходят в нашем мире практически каждый день. С одной стороны, здесь можно разглядеть чудеса человеческого тела, о которых мы стараемся писать как можно чаще.

С другой стороны, процедура искусственного оплодотворения не лишена технологической «магии», которая позволяет завести детей людям, не способным исполнить свою мечту о ребёнке каким-то иным способом. Порой это может показаться фантастикой, но процедура ЭКО и суррогатное материнство становятся нормой в мировом сообществе. А красивых и необычных историй такого рода хоть отбавляй: вспомнить только историю о том, как женщины из Великобритании и США решили стать суррогатными матерями для собственных детей.

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