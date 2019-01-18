Волочкова «осталась жить на Мальдивах», но вернулась в Россию спустя неделю

Балерина Анастасия Волочкова совсем недавно заявила, что «нашла любимое место на Земле» – сказочные Мальдивы. Она призналась, что останется там жить, а покинет их лишь в случае «творческой необходимости». Прошло чуть больше недели, а балерина уже вернулась на родину: неужели необходимость наступила так скоро?

Волочкова в своём Instagram-аккаунте обнародовала видео, на котором она прогуливалась по родным землям возле своего дома. «Возвращаться домой всегда здорово!», – гласит подпись к этому ролику. Судя по всему, балерина счастлива, что ей удалось вернуться в «такую сказку».

Но как же её недавние слова о другой сказке и лучшем месте на нашей планете? Любят звёзды шоу-бизнеса запутать всех в своих бесконечных высказываниях, лишь бы побольше продержаться в центре внимания. К слову, они недалеко ушли от политиков.

Напомним, что на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никогда не заходит в социальные сети. Как у «главного» специалиста по связям с общественностью в нашей стране получается игнорировать соцсети, одно из важнейших «социальных мест» для людей из XXI века, непонятно. Разве что и Песков захотел оказаться в центре внимания, сделав такое спорное признание. Что сказать, в таком случае у него всё получилось.

А в целом многие наши публичные личности вообще частенько не думают, что говорят. И потом искренне удивляются, когда их ловят на логической непоследовательности, обижаются. Так стало принято...

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