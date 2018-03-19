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Военнослужащим выдали ключи от 1044 новых столичных квартир
Ксения ДАВЫДОВА   
19 Марта 2018 г.
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Военнослужащим выдали ключи от 1044 новых столичных квартир

В жилом комплексе на улице Левобережной военные строители сдали очередные три корпуса. Полностью готовы к заселению дома №8 (675 кв.), №15 (225 кв.), №3 (144 кв.).

Все квартиры в самом крупном микрорайоне столицы (23 высотных корпуса на 5856 квартир) предназначены для постоянного проживания офицеров их родных и близких и передаются в собственность безвозмездно в рамках «Госпрограммы обеспечения жильем военнослужащих».

Все работы в микрорайоне Минобороны, который не смогло достроить «СУ-155», завершает «Главное управление обустройства войск (ГУОВ)».

Военнослужащим выдали ключи от 1044 новых столичных квартир

«Планомерно идем «от дома к дому». С учетом трех корпусов, которые полностью готовы к заселению, мы уже достроили на улице Левобережной 12 домов на 3143 квартиры. С будущими жильцами - офицерами и их женами мы постоянно встречаемся прямо на строительной площадке и откровенно рассказываем и о проблемах, и о планируемых датах сдачи. В мае вновь хотим порадовать людей. Подготовим к заселению очередные дома», - рассказал руководитель Пресс-службы ГУОВ Максим Пастухов.

В 2011-12 годах по заказу Минобороны «СУ-155» приступило к строительству жилья для военнослужащих в Москве по адресам: ул. Большая Очаковская (10 корпусов на 1796 кв.), ул. Синявинской, (15 корпусов на 4731 кв.), ул. Полины Осипенко (12 корпусов на 3648 кв.), ул. Левобережная (23 корпуса на 5 856 кв.). Общее количество квартир 16031.

Только авансовые платежи по каждому жилому комплексу составляли до 90% и были выплачены в 2011-2013 гг. Всего «СУ-155» получило общим объемом 68 млрд. 212 млн. рублей, но в 2015 строительство микрорайонов было остановлено.

Военные строители собственными силами уже ввели в эксплуатацию 41 высотный корпус на 10579 квартир.

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