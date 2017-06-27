Военные пенсионеры присоединятся к акциям оппозиции?

В силовых структурах разрабатывают законопроект о повышении нижнего порога выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии. Это позволит ежегодно экономить на военных пенсионерах сотни миллиардов рублей.

Документ, работа над которым стартовала в марте этого года, затронет пенсионное обеспечение военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. В конце мая в интернет попал служебный документ, в котором начальник главного управления кадров Минобороны генерал Виктор Горемыкин сообщает о подготовке законопроекта.

Из этого документа стало понятно, что текущей версией поправок предполагается увеличить нижний предел выслуги с 20 до 25 лет. При этом не раскрывается механизм увеличения данного порога, и будет ли для этого введён переходный период, пока также неизвестно.

Неясно, как принятие поправок отразится на бюджете, но авторы законопроекта навскидку считают, что повышение нижнего порога выслуги позволит государству сэкономить на пенсиях военных пенсионеров порядка 350–400 млрд рублей в год.

Военные пенсионеры

В списке самых свежих новостей тема повышения пенсий военным пенсионерам в 2017 году уступила позиции планам повышения выслуги лет. Фото mil.ru

Заявляя о намерении увеличить сроки службы для военной пенсии начиная с государственных людей, недвусмысленно даётся понять, что общее повышение пенсионного возраста в России неотвратимо.

Напомним, что не так давно был подписан похожий закон об увеличении пенсионного возраста для госслужащих. Согласно документу, наступление пенсионного предела у чиновников довели до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Закон также предусматривает постепенное увеличение минимального срока гражданской госслужбы, необходимого для пенсии за выслугу лет, с 15 до 20 лет.

Возможно, поправки к закону об ужесточении сроков военной пенсии примут после президентских выборов 2018 года, ряд источников сообщает, что в администрации президента считают, что «тема очень тонкая» и «предстоит ещё ряд консультаций» по документу с правительством. Не случайно председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов категорически заявил, что в комитете нет проекта о повышении выслуги лет для военных. Скорее всего этот вопрос будет решаться поэтапно и с большой осторожностью.

В России уже более пяти лет не происходило индексации денежного довольствия военнослужащих. И это несмотря на то, что законодательство предусматривает ежегодную индексацию с учётом уровня инфляции.

Идея увеличить нижний порог выслуги лет обсуждается уже довольно продолжительное время. В 2013 году в Минобороны предлагали разделить этот процесс на два этапа: до 2019 года выплачивать всем военнослужащим, отслужившим свыше 20 лет, но не вышедшим на пенсию, надбавку в размере 25% от той пенсии, которую они могли бы получать, а с 1 января 2019 года окончательно установить 25-летний нижний предел выслуги.

Однако после проведённых расчётов выяснилось, что в федеральном бюджете недостаточно средств для дополнительных выплат, необходимых для переходного периода. В 2015 году обсуждение этого вопроса возобновил глава Минфина Антон Силуанов. В правительстве допускали, что срок службы, необходимый для военной пенсии, может быть повышен сразу до 30 лет, однако и этот вариант был отвергнут.

По приблизительным подсчётам, сегодня в России порядка 10 млн военных пенсионеров. При этом в США, где армия более чем в 2 раза больше российской, отставников на порядок меньше. Такой дисбаланс объясняется тем, что в России кроме армии большое число силовых министерств имеет военную службу, также из бюджета выплачиваются пенсии бывшим офицерам Советской армии, в том числе тем, которые сегодня проживают за рубежом.

Средний размер военной пенсии в России после повышения в начале 2017 года составил 21,3 тыс. рублей в месяц, что гораздо больше средней гражданской пенсии, которая в марте 2017 года составляла 12,89 тыс. рублей. Таким образом, суммы, выплачиваемые военным пенсионерам, становятся серьёзной финансовой нагрузкой, поэтому правительство регулярно вносит многочисленные и неоднозначные проекты для оптимизации расходов.

Особенность предоставления военной пенсии в том, что её начисляют в зависимости от льготного периода службы военнослужащего. Например, в период боевых действий один день засчитывается за три, так что теоретически стать военным пенсионером можно и до 30 лет.

При этом нужно отметить, что почти четверть военнослужащих уходят на пенсию досрочно, что ведёт к увеличению количества военных пенсионеров и вынуждает государство принимать меры.

Пенсии военнослужащих

Вопрос повышения пенсий военнослужащих остаётся открытым. Фото unikassa.ru

Эффективный метод того, как экономить на военных пенсионерах, показал бывший министр обороны Анатолий Сердюков. В 2012 году был принят федеральный закон, который в несколько раз увеличивал денежное довольствие военнослужащих, одновременно должна была быть увеличена военная пенсия (для исчисления которой учитываются оклад по воинской должности или должностной оклад, оклад по воинскому званию или оклад по специальному званию и надбавка за выслугу лет).

Однако военные финансисты пошли на хитрость – ввели в схему расчёта пенсий понижающий коэффициент. В результате военный пенсионер с 2012 года стал получать чуть больше половины причитающейся пенсии, далее звучали обещания, что с каждым годом выплаты будут возрастать на 2%. Полную же пенсию отставник мог получить только через 23 года.

По оценкам экспертов, была применена своеобразная циничная арифметика чиновников, таким образом, должен был произойти естественный отсев основной части военных пенсионеров, доставшихся Минобороны от огромной Советской армии, которые никогда не получат свои пенсии в полном объёме.

Военные пенсионеры обращались к властям с требованием восстановить справедливость, но не были услышаны. А финансисты пошли ещё дальше: с 2014 года ежегодный 2-процентный плановый рост пенсий был заморожен.

Напомним также, что в конце прошлого года военным пенсионерам не хотели единовременно выплачивать 5 тыс. рублей, которыми власти решили заменить индексацию пенсий в 2016 году.

К этому также стоит добавить, что в России уже более пяти лет не происходило индексации денежного довольствия военнослужащих. И это несмотря на то, что законодательством предусматривается ежегодная индексация окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям с учётом уровня инфляции.

Соответственно, несмотря на инфляцию и значительное обесценивание рубля, размеры военных пенсий не менялись уже три года. Более того, увеличение нижнего порога выслуги лет до 25 лет становится всё более осязаемым. Очевидно, что снижение социальной защищённости военных не добавит привлекательности военной службе, зато позволит сэкономить бюджетные деньги, пусть и за счёт самой слабозащищённой группы военнослужащих.

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования:

– Сегодня молодёжь вновь стремится служить в армии, поскольку денежное довольствие военного выше, чем в среднем по стране. В Минобороны понимают, что и так дают достаточно преимуществ офицерам и потому экономически нецелесообразно оставлять раннюю пенсию. Другая проблема, которую решает продление выслуги для пенсии – это возможность дольше удерживать офицеров в армии. Очевидно, что ситуация с военными пенсиями становится всё более острой, подобные информационные вбросы преследуют единственную цель – оценить, как население реагирует на очередное урезание льгот. Наметилась тенденция, что у военных пенсионеров постепенно отнимают все значимые льготы. Раньше, к примеру, пенсионер имел право на земельный участок, теперь такого нет, лишили их и льготы на бесплатный проезд раз в году на поездах дальнего следования. Сейчас правительство решает вопрос о ликвидации для военных пенсионеров медицинского обеспечения. Скорее вопрос военных пенсий будет рассмотрен после президентских выборов. По всей видимости, риски социального взрыва не прогнозируются, и напрасно: сегодня количество военных пенсионеров всех силовых структур приближается где-то к 10–12 миллионам. Это не только потеря десятков миллионов голосов – таким образом власть наращивает протестный потенциал, это вероятность того, что к акциям оппозиции, в которых участвует в основном молодёжь, присоединятся и бывшие военные.

Александр Степанов, «Версия»

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