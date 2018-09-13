Внучата как двигатель маркетинга

Малыши – детки,внучата – это семейное счастье, прежде всего: радость в сердцах родителей, умиление в глазах родни и знакомых... Но не все так просто в этом безумном XXI веке, где ушлые (или выразимся нейтральней – «прагматичные») родители превратили процедуру продолжения рода в целую прибыльную индустрию. И это касается не только циничного Запада – а потихоньку расцветает и в нашем отечестве...

Вечеринка для будущих мам или беби-шауэр, как такое мероприятие называют на родине этого явления в США, особой популярностью в нашей стране не пользуется. Да и зачем? Ребёнок ведь ещё не родился, чего тут праздновать беременной женщине? Впрочем, поводом для преждевременной вечеринки может служить радость не только за скорейшее пополнение в семье, но и за столь же стремительное пополнение в семейном бюджете...

Вспомним, к примеру, звезду реалити-шоу Хлою Кардашьян, которая устроила необычайно пышный и дорогой беби-шауэр этой весной. Элитный отель Бель-Эйр в Лос-Анджелесе принял у себя звёзд Голливуда, именитых музыкантов и немало моделей. За ходом вечеринки следила крайне популярная в США женщина, которая занимается организацией роскошных свадеб - Минди Вайс. Она привыкла иметь дело с брачующимися, но ради Хлои решила поработать с предродовой тематикой. А Джефф Литэм, известнейший флорист на Западе, отвечал за красивое цветочное оформление. Конечно же, всё это шоу активно освещалось во всевозможных аккаунтах виновницы торжества.

Казалось бы, вполне себе стандартная (читай: дорогая и навороченная) вечеринка популярной медиаперсоны, пусть даже беременной, где же здесь пополнение бюджета? Ну, на этот вопрос с лёгкостью сможет ответить интернет-магазин детских товаров Amazon Baby Registry, который не только оплатил это мероприятие, но и кое-что оставил в карманах будущей мамы. И всё ради крайне эффективного в современных реалиях «детского маркетинга».

Проблемы детской рекламы

Вообще, за время своего существования интернет так сильно пропитался рекламным искусством, что выжать этот сок уже не удастся – большая часть сайтов и блогеров во всемирной паутине буквально существуют за счёт разного рода рекламы. Кто-то занимается самопродвижением, постоянно увеличивая число подписчиков, кто-то просто зарабатывает деньги на раскрутке какого-нибудь бренда, а теперь вот появился новый тренд: маркетинг пошёл рука об руку с детьми знаменитостей.

«В мире Instagram и социальных сетей ваши дети — часть вашего персонального бренда. И их внешний вид становится для родителей все важнее. Рынок товаров для детей больше не построен вокруг функциональности, стиль еще никогда не был так важен», — поведала в интервью Fashionista основатель онлайн магазина для мам и детей Maisonette Сильванна Уорд Дюретт.

При этом для рекламодателей новая мода породила значительную сложность, связанную с подбором подходящих на должность рекламщиков знаменитостей. Очевидно, что такие люди должны быть достаточно популярны, чтобы нужный рекламодателю продукт увидели толпы поклонников. Но это ещё цветочки, ведь основное требование к представителям новой сетевой бизнес-схемы - беременность или недавние роды. Таких блогеров днём с огнём не сыщешь, разве что они сами захотят рожать «маркетинговых детей».

Малыши во главе стола

И эта схема уже доказала свою небывалую эффективность. Например, актриса из американского сериала «Холостяк» Карли Уодделл смогла выбраться из ямы непопулярности почти сразу после начала беременности. Она не смогла стать кинозвездой первого эшелона, да и сетевой известностью не блистала, но как только Карли заполнила свой аккаунт в Instagram фотографиями с её ещё не родившимся ребёнком – подписчики не заставили себя ждать. Теперь более 1 миллиона людей следят за её материнством, а рекламодатели отдают от 10 до 20 тысяч долларов за один пост в её аккаунте.

Привлекать внимание широкой публики в сети для своих родителей милые дети начали довольно давно. Только вот раньше этот феномен был распространён в YouTube, где родитель мог выложить смешное видео со своим чадом и получить немало «пальцев вверх» вместе с подписавшимися жителями интернета. Но со временем даже самые популярные ютуберы стали терять подписчиков, ведь дети не всегда остаются милыми и смешными – так уж получилось, что они понемногу растут. Аудитории любопытно наблюдать за повадками малыша 2-4 лет, но более взрослые звёзды сети такого интереса не вызывают.

Казалось бы, проблему с потерей популярности можно решить рождением ещё одного ребёнка, но ведь есть способ гораздо проще: надо всего лишь перевести чадо на другую сетевую площадку, тот же Instagram подойдёт как нельзя кстати. Фотография модно одетого ребёнка может подарить ещё немало умиляющихся подписчиков родителям и немного пополнить их карманы средствами от рекламодателей.

Из-за таких переездов и попыток сохранения былой славы получается очень интересная ситуация: ребёнок, который ещё в младенчестве стал знаменитым, может ещё долго не терять эту популярность, при помощи родителей развивать её во многих направлениях, попутно примыкая к различным рекламным брендам.

Такой принцип взяла себе на вооружение Кети Стауффер – мать близняшек Милы и Эммы. Первые шаги девочек ознаменовались милыми фотографиями и забавными видеозаписями в сети, со временем к таким «вирусным» материалам добавилась реклама товаров для самых маленьких, а потом и детская мода подоспела. Недавно близняшкам исполнилось три года, а на их общем с мамой аккаунте красуется цифра в 4 миллиона подписчиков. Стауффер не рассказывает, сколько именно зарабатывает на популярности своих детей, но основательница и исполнительный директор маркетингового агентства Mediakix Эван Асано предполагает, что такой аккаунт может приносить от 500 тысяч долларов в год до миллиона.

К слову, наши звёзды тоже не стесняются популяризировать своих звёздных детей. Чета Галкиных-Пугачёвых с небывалым рвением публикует фотографии и видеозаписи с близняшками Лизой и Гарри в сети. В одном из интервью Максим Галкин признался, что его дети «обречены на светскую жизнь», прямо как их родители. Судя по всему, выбора у них действительно не было, раз уж милые фотографии близняшек так хорошо поднимают достаточно сильно провисшую популярность звёздной пары.

Вопросы морали

Подобные бизнес-схемы по мере своего развития никак не могут незаметно обойти своё главное препятствие: морально-этическую сторону дела. Далеко не все знаменитые мамы готовы зарабатывать на собственных детях, далеко не все фанаты этих мам могут такое простить. Так, Хлои Кардашьян, которая устроила рекламную вечеринку для Amazon, вынуждена была принять на себя шквал обвинений со стороны своих же подписчиков и средств массовой информации.

Сами дети при этом редко когда вынуждены трудиться на благо своих родителей. Всей работой по соблюдению рекламных условий занимаются старшие, а малыши зачастую просто живут своей жизнью: играют с игрушками, кушают детскую кашу или просто спят. Ни про какую «жестокую эксплуатацию» и речи не идёт, так что даже на вопрос о законном регулировании подобного рода деятельности ответить сложно: формально никакого детского труда здесь нет. И всё-таки такой бизнес зачастую вызывает волну негодования.

Но стоит ли относиться к «детскому маркетингу» так критично? Обидно, конечно, что все наши умиления по поводу детских фотографий из сети стали частью огромного бизнес-плана, но будем честны – сейчас вообще сложно найти что-то, что этим бизнес-планом не является. Да и гневные возгласы ситуации не изменят: а вот адекватное понимание текущей действительности поможет как минимум сберечь нервы и трезво оценить звёзд социальных сетей. Ну, а там уже каждый сам для себя решит, хочет ли он ставить «палец вверх» под очередной рекламной фотографией или лучше переключится на популярных в сети котиков. Они ведь точно ничего не рекламируют, правда?

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