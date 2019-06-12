ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Внебрачная дочь Осина сыграет в фильме о жизни Юлии Началовой
Ульяна АНТОНОВА   
12 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Буквально через пару недель после кончины Юлии Началовой, которая ушла из жизни 16 марта, было объявлено, что о судьбе исполнительницы планируется снять документальный фильм. Продюсером картины выступил Андрей Загорский, который рассказал некоторые детали о съемках.

Внебрачная дочь Осина сыграет в фильме о жизни Юлии Началовой

Создатели фильма не раскрывают сюжет и другие подробности будущего кино. Но уже известно, что в ленте Началова предстанет в трех возрастах, и юную певицу сыграет внебрачная дочь Евгения Осина Настя Годунова.

Пикантная деталь - родственники Юлии Началовой не только не имеют отношения к будущему фильму, но и были против его съемок. Однако создателей ленты это не остановило. Сообщается, что премьера фильма состоится уже осенью 2019 года, а всего на съемки планируется потратить более 60 миллионов рублей.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 