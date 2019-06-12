Внебрачная дочь Осина сыграет в фильме о жизни Юлии Началовой

Буквально через пару недель после кончины Юлии Началовой, которая ушла из жизни 16 марта, было объявлено, что о судьбе исполнительницы планируется снять документальный фильм. Продюсером картины выступил Андрей Загорский, который рассказал некоторые детали о съемках.

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Создатели фильма не раскрывают сюжет и другие подробности будущего кино. Но уже известно, что в ленте Началова предстанет в трех возрастах, и юную певицу сыграет внебрачная дочь Евгения Осина Настя Годунова.



Пикантная деталь - родственники Юлии Началовой не только не имеют отношения к будущему фильму, но и были против его съемок. Однако создателей ленты это не остановило. Сообщается, что премьера фильма состоится уже осенью 2019 года, а всего на съемки планируется потратить более 60 миллионов рублей.

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