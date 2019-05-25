Владимир Яхно: «Автопутешествия уже не увлечение, а образ жизни!»

Очень интересный человек как-то стал героем одной из публикаций цикла материалов про блогеров среди старшего поколения. Это автопутешественник из города Владивостока Владимир Яхно. Находясь в очередной поездке (к слову, точкой на карте была выбрана в этот раз Южная Корея), блогер пообещал ответить на несколько вопросов издания. И несмотря на большую занятость, свое слово сдержал.

Вот такой разговор состоялся у нас с заядлым путешественником.

– Владимир, расскажите, пожалуйста, немного о себе.

– Я военный пенсионер. Путешествую на пенсию.

– Когда состоялось ваше первое путешествие и куда?

– Это был 2006 год. Из Владивостока до румынской границы – на автомобиле. Точка выбрана не случайно. Это крайность, которая мне всегда импонировала – "если Север, то крайний".

– Почему используется такая непростая форма путешествия – на машине? Это желание боОльшей свободы, увидеть мир таким, каков он есть, без "причесанности" туроператором?

– Автомобиль – это свобода в выборе маршрута и восприятие мира своими глазами.

– Автопоходы в одиночку, наверное, не совершаются. Кто составляет вам компанию в путешествиях?

– Всегда – в одну машину, так как сложно путешествовать двумя-тремя и более авто из-за трудностей "притирания" экипажей.

– Наверное, путешествие на машине – это не всегда полный комфорт и требуется здесь немалая выносливость. Как вы поддерживаете себя в хорошей форме?

– Комфорт, конечно, остается дома. Нормальный вес и физическая форма приходят в подобном образе жизни. Ресурсы нашего организма неисчерпаемы. Каждый день в пути мобилизует его на выживание. Говорят, что в войну люди не болели. В дороге – то же самое. За три года кругосветного путешествия ни разу не болели, но стоило вернуться на диван и...."здравствуйте, доктор". Личный вывод: красота нашей планеты передает энергию и желание двигаться вперед.

– Как вам пришла идея обратиться к блогерству, поделиться полученными впечатлениями и снятыми фотографиями?

– Блогерством увлекла молодежь, с которой общаюсь, узнавая очень много нового для себя. У нас с ней много общего.

– Если бы был вариант выбрать другое увлечение, не автопоходы, то это могло быть....

– Если бы не авто, то тогда пешком по планете. Ко многим интересным местам можно добраться лишь таким образом. Зачастую, мы оставляем машину на стоянке, отправляясь в пешие походы.

– Чем вы еще увлечены в жизни?

– Автопутешествия уже не увлечение, а образ жизни в ежедневном познании окружающего мира.

– Расскажите, пожалуйста, хоть одну смешную историю, связанную с вашими путешествиями. Их, наверное, были сотни.

– Однажды, вернувшись из очередного путешествия, стоя у домофона нашего подъезда, мы не могли вспомнить номер своей квартиры.

– Есть такое государство, которое оставило след в вашей душе больше всего? Почему.

– Все страны интересны и незабываемы по-своему, но среди них есть те, куда хочется вернуться вновь и вновь – Монголия, Исландия, Мексика, Кыргызстан. А несколько дней назад в этот список была добавлена еще и Корея. Корея – наш сосед по планете, близкий географически и духовно, а близких принято навещать. Езжайте, не пожалеете. Думаю, у каждого из нас есть такие места. Они есть и в России, для меня это, к примеру, Камчатка и Алтай.

– Пожелайте, пожалуйста, что-нибудь читателям издания "Мои года".

– Пожелание нашим пенсионерам... Вспомните, какими вы были в детстве. С какой радостью вы распахивали дверь, выбегая на улицу в открытый мир. Вы уже никому ничего не должны, вы уже все доказали. Откройте дверь и идите вперед. Мир ждет вас.

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