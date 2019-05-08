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Владимир Пресняков объяснился за свое отсутствие на юбилее Пугачевой
Ульяна АНТОНОВА   
08 Мая 2019 г.
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Юбилейный концерт Примадонны состоялся 17 апреля. Поздравить именинницу собрался весь цвет отечественного шоу-бизнеса, не говоря уже о членах семьи певицы. Поэтому отсутствие на торжестве бывшего зятя Пугачевой и отца ее первого внука показалось общественности немного странным.

Владимир Пресняков объяснился за свое отсутствие на юбилее Пугачевой

Скорее всего, Преснякова утомили вопросы о том, по какой причине он не явился на праздник. И чтобы положить конец слухам и домыслам, артист сам рассказал о причинах своего отсутствия. Оказывается, в это время он был на длительных гастролях, а непосредственно в день юбилейного концерта выступал в Ярославле.

- И во время концерта, и во время банкета я был на гастролях, поэтому не мог присутствовать лично. Но, конечно, поздравил Аллу, в том числе и посредством соцсетей, — рассказал в недавнем интервью Владимир Пресняков.

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Дорогая АЛЛОЧКА!!!! Пол-жизни я провел с тобой рядом и благодарен за каждый прожитый день. Ты мой учитель, мой гуру, вложивший в меня столько сердца, сил, и мудрости. Не устаю вспоминать важные уроки, полученные от тебя. Моя искренняя любовь к тебе неисчерпаема и навсегда. Алла, будь здорова и счастлива! Пусть растут счастливыми твои и наши общие дети и внуки! Не перестаю восхищаться твоим талантом, талантом- жить, жить дальше! Поздравляю Тебя с юбилеем очень люблю и ценю

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

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