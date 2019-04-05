Владимир Кузьмин женился, но никому об этом не сказал

63-летний музыкант Владимир Кузьмин и 27-летняя яхтсменка Светлана Карпухина узаконили свои отношения почти два месяца назад. Молодожены не стали афишировать это событие и обошлись без пышной церемонии, просто зарегистрировавшись в ЗАГСе.





Об этом журналистам рассказал брат певца Александр Кузьмин. Однако даже он воздержался от подробностей, так что самое интересное о свадьбе музыканта до сих пор остается тайной за семью печатями.



Однако СМИ удалось узнать, что ни Кузьмина, ни его юную супругу разница в возрасте нисколько не смущает. Светлана трогательно заботится о своем муже, у которого в силу возраста порой случаются проблемы со здоровьем. А он, в свою очередь, балует любимую женщину дорогими подарками.

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