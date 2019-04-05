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Владимир Кузьмин женился, но никому об этом не сказал
Ульяна АНТОНОВА   
05 Апреля 2019 г.
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63-летний музыкант Владимир Кузьмин и 27-летняя яхтсменка Светлана Карпухина узаконили свои отношения почти два месяца назад. Молодожены не стали афишировать это событие и обошлись без пышной церемонии, просто зарегистрировавшись в ЗАГСе.

Владимир Кузьмин женился, но никому об этом не сказал

Об этом журналистам рассказал брат певца Александр Кузьмин. Однако даже он воздержался от подробностей, так что самое интересное о свадьбе музыканта до сих пор остается тайной за семью печатями.

Однако СМИ удалось узнать, что ни Кузьмина, ни его юную супругу разница в возрасте нисколько не смущает. Светлана трогательно заботится о своем муже, у которого в силу возраста порой случаются проблемы со здоровьем. А он, в свою очередь, балует любимую женщину дорогими подарками.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

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