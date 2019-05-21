Выжить на пробежке: почему внуки умирают на физкультуре?

Недавно СМИ рассказали об ужасном происшествии на одном физкультурном занятии в архангельской школе. Молодой 14-летенй девочке стало плохо прямо во время пробежки, после чего её незамедлительно госпитализировали, но спасти школьницу всё равно не смогли. О том, можно ли избежать смертей на уроках физкультуры, в интервью «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.
Одной из самых распространенных причин ученической смерти стали проблемы с сердцем. По словам Юрия Шварца, у подростков существуют дополнительные сложности с сердечными заболеваниями, и дело всё в генетической предрасположенности. Она начинает формироваться ещё в утробе, а в подростковом возрасте на неё накладываются вредные привычки, от которых порой очень непросто отговорить наших внуков: кто-то ест много и бесконтрольно, другие курят.
При этом именно в подростковом возрасте «просыпаются» некоторые наследственные заболевания, которые ранее могли не давать о себе знать. Чаще всего, указывает специалист, к таким относятся опасные аритмии.
Но выявить сердечные заболевания можно ещё на этапе их развития. Так, самым опасным и значимым симптомом наличия серьёзных проблем с сердцем является обморок, причём не только у подростков, но и у их близких родственников. «Это повод для немедленного обращения к кардиологу», – утверждает специалист.
Шварц напомнил о случае, когда девочка умерла прямо на занятиях по спортивным танцам. До этого она падала в обморок, но врачи почему-то допустили её до занятий без каких-либо ограничений.
А вот посещать кардиолога слишком часто нашим внукам Шварц не рекомендует. Если жалоб нет, то будет достаточно делать раз в несколько лет кардиограмму и ходить к педиатру или в лечебно-физкультурный диспансер. Да и сами по себе занятия физкультурой очень полезны для здорового ребёнка.
К сожалению, про нездоровых то же самое сказать сложно. В школах нередко не учитывают особенности развития самих подростков, не смотрят на опасные симптомы у детей. Эксперт считает, что любой специалист даже на самой обычной ЭКГ сможет запросто заметить предвестников внезапной смерти, но порой эта важная деталь просто упускается из виду.
В итоге больной ребёнок оказывается на физкультурных занятиях, хотя ему это противопоказано. С другой стороны, дети здоровые или те, кто страдает от безопасного для спорта заболевания, почему-то отдыхают на лавочке на уроках физры – таких нередко не допускают к занятиям.
Другой важной проблемой становится реанимация ребёнка, который уже оказался на грани жизни и смерти. В нашей стране в плане законодательства о реанимации можно найти один парадокс, замечает Шварц. Врач в нерабочее время не имеет права отказать в срочной медпомощи, но и не может начать реанимацию на улице. Да и в целом реанимацией пострадавшего в нашей стране имеют право заниматься только «рабочие» медики.
Эксперт считает, что у нас стоило бы научить обычных людей навыкам реанимации, что могло бы спасти намного больше жизней, чем всякие научные открытия. За рубежом, приводит пример Шварц, в аэропортах, на стадионах и вокзалах нередко можно встретить автоматический дефибриллятор. Конечно, далеко не всегда сотрудники этих мест правильно используют свои знания по реанимации, но всё-таки их навыки нередко спасают людей. В нашей стране, к сожалению, такая практика отсутствует.
При этом для снижения трагических случаев на физкультуре необходимо проработать вопрос диспансеризации, считает эксперт. Врачи у нас нередко «имитируют диспансеризацию», но в этом лучше не искать их вины. Для начала стоит создать хорошие условия для работы медицинских специалистов, ведь сама система здравоохранения с её бесконечной бюрократией мешает работать людям, которые должны каждый день спасать наши жизни и жизни наших внуков.
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