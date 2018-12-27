Выяснилось, как зарабатывает на жизнь жена Гогена Солнцева

Долгое время все следили за жизнью шоумена Гогена Солнцева и его жены Екатерины Терешкович. Несмотря на то, что она старше на 25 лет, они поженились в начале этого года. С тех пор многих интересует вопрос — что же связывает этих непохожих друг на друга людей. Не все верят, что 38-летний парень мог влюбиться в 63-летнюю женщину, хотя именно в этом они и стараются всех убедить.

Некоторые считали, что Солнцев женился из-за богатства Екатерины. Ведь они неоднократно хвастались походами по дорогим бутикам и показывали свой дом с “итальянским мрамором”. Однако оказалось, что дом им не принадлежит и просто сдаётся в аренду. На самом деле Терешкович не богатая бизнес-леди, как её представлял общественности Гоген, а актриса, снимающаяся в массовке, и за смену получает всего 500 рублей. По словам шоумена, она просто очень любит кино и играет в своё удовольствие. Он даже устроил её ненадолго играть в театр, а съёмки в массовых сценах всего лишь позволили реализовать супруге давние мечты. Режиссёр одного из театров, работавший с Екатериной, сообщил, что снимается она около 5-6 лет и даже поделился кадрами из передачи, где женщина хорошо исполнила роль бабушки-убийцы.

Откуда же у звёздной пары столько денег? Недавно Терешкович сделала пластику лица, изменив не только внешность, но и имидж, а это стоит немалых денег. Они часто посещают различные ток-шоу, выставляя напоказ свои отношения. Недавно же, на очередной программе, Екатерина избила собственную дочь, приревновав её к мужу. После этого она даже якобы бросила Гогена и пара долго не общалась. На днях же в Сети снова появилось их совместное фото, где они нарядились в Снегурочку и Деда Мороза. Складывается впечатление, что супруги специально играют на публику и живут с гонораров ток-шоу. А что вы думаете по этому поводу?

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