Виват, Примадонна!

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Сегодня, 15 апреля, отмечает 70-летний юбилей певица, на песнях которой выросло не одно поколение россиян. В числе первых Аллу Пугачеву поздравил президент РФ Владимир Путин. В поздравлении, размещенном на сайте Кремля, говорится, что талант, темперамент, неординарные вокальные данные и работоспособность подняли Пугачеву на вершину эстрадного Олимпа и подарили всенародную славу.
«Особо отмечу ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства», — сказано в телеграмме. В том числе указано на «деятельное участие» Пугачевой в судьбе одаренных исполнителей. которым вы открыли дорогу на большую сцену. И для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу», — подчеркнул Путин.
- Алла Пугачева родилась в Москве 15 апреля 1949 года. В пять лет Аллу отдали в музыкальную школу при училище имени М. М. Ипполитова-Иванова. Там она научилась играть на пианино.
- В 1964 году, окончив восемь классов средней школы, поступила в училище имени Ипполитова-Иванова на дирижерско-хоровое отделение. В 1965 году дебютировала на радио: в программе «С добрым утром» в ее исполнении прозвучала песня «Робот». В 1969 году завершила обучение, устроившись солисткой и концертмейстером в Государственное училище циркового и эстрадного искусства.
- В 1975 году у Пугачевой вышла первая пластинка — мини-альбом из трех песен: «Арлекино», «Посидим, поокаем» и «Ты снишься мне».
- В 1977 году снялась в полуавтобиографической мелодраме «Женщина, которая поет», где исполнила множество песен из своего репертуара. Фильм вышел в прокат в 1979 году, тогда же в продаже появился первый полноценный альбом Пугачевой «Зеркало души».
- В 1981 году окончила режиссерский факультет ГИТИСа, получив диплом режиссера эстрадных концертов. Дипломной работой была новая концертная программа Пугачевой «Монологи певицы». Всего за годы творческой деятельности создала множество концертных программ, среди которых: «Женщина, которая поет», «Монологи певицы», «Пришла и говорю», «Поет Алла Пугачева», «Избранное».
- В 1988 году создала и возглавила театр-студию «Театр песни», в том же году прошло ее первое турне по США. В конце 1980-х певица активно гастролировала по странам Западной Европы, включая ФРГ, Швецию, Финляндию, Австрию, Нидерланды, Италию.
- В 2009 году объявила о прекращении гастролей, за два года провела большой прощальный мировой тур «Сны о любви».
Алла Пугачева - исполнительница огромного числа хитов, среди которых: «Куда уходит детство», «Любовь одна виновата», «Звездное лето», «Улетай, туча», «Этот мир», «Держи меня, соломинка», «Миллион алых роз», «Маэстро», «Айсберг», «Прости, поверь», «Я тебя поцеловала», «Озеро надежды», «Настоящий полковник», «Примадонна», «Речной трамвайчик», «Будь или не будь», «Опять метель». Также она известна как музыкальный продюсер, композитор-песенник, актриса и телеведущая.
17 апреля в Кремле состоится большой юбилейный концерт, посвященный 70-летию певицы. Предполагается, что он станет последним в ее музыкальной карьере и одним из самых значимых музыкальных событий года.
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