Виктор Сухоруков впал в депрессию после травмы руки

67-летний Виктор Сухоруков в начале апреля был вынужден временно приостановить все выступления из-за серьезного повреждения руки. Произошло это во время спектакля в Театре Моссовета. По словам самого актёра, он толком и не помнит как упал - произносил монолог, ходил по сцене, всё проходило как обычно, и вдруг зацепился за ковёр и оказался на полу, а рука "свисала как чужая".

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После инцидента режиссёр Сергей Аронин даже думает над изменением мизансцены в спектакле “Встречайте, мы уходим”. Как отметил режиссёр, спектакль был сыгран более 50 раз, и никаких проблем не возникало. Все считают случившееся недоразумением. Тем более, что сам Сухоруков участвовал в постановке сцены и был детально знаком со сценарием.



Актёр очень переживает из-за случившегося, тем более что врачи после наложения гипса запретили ему вести активный образ жизни. Как результат, он три недели просидел дома, ничего не делая, и даже успел набрать лишние килограммы. В конце концов у Сухорукова началось депрессивное состояние, так как артист считает, что подвёл своих коллег и поклонников.



Когда гипс был снят, Виктор Иванович начал посещать процедуры для восстановления прежней формы, а чтобы процесс шёл быстрее, он решил заниматься ещё дома и на прогулке. Для этого актёр даже приобрёл специальный мяч и всегда носит его с собой.



В одном из интервью Сухоруков рассказал, что травма помешала не только работе, но и дачный сезон теперь придется начать гораздо позже. Известно, что актер является заядлым дачником, у него есть участок в Орехово-Зуево, где он сам выращивает картошку, помидоры и другие экологически чистые овощи. Нам остаётся только пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения на сцену - к радости всех поклонников и соседей по даче.

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