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Видеоролик с танцующими детьми — хит YouTube
Ксения ДАВЫДОВА   
17 Мая 2018 г.
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Видеоролик с танцующими детьми — главный хит YouTube!

Российский сегмент интернета выражает восхищение от просмотра нашумевшего видеоролика с пляшущими детьми, которые повторяют уникальные танцевальные движения кумира молодежи ЮрКисса. Им певец сопроводил презентацию своей новой песни «Лишь она» (https://youtu.be/JFO3YNyklQM) на фестивале «Звезды Русского Радио» в Крокус Сити Холл.

Этот танец уже набрал больше 1000000 просмотров на YouTube.

Позже ЮрКисс принял приглашение посетить студию программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Видеоролик с танцующими детьми — главный хит YouTube!

Там он порадовал аудиторию исполнением того самого музыкального номера. Прошло несколько дней, и в Рунете появилось видео, где десятки юных танцоров копируют фирменные движения своего кумира (https://youtu.be/6FPeyESutd8).

Всего за несколько часов ролик набрал почти полмиллиона просмотров, и около сотни восторженных комментариев. ЮрКисс также высоко оценил видео, добавив его себе на личную страницу в соцсети.

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