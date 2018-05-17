Видеоролик с танцующими детьми — хит YouTube

Российский сегмент интернета выражает восхищение от просмотра нашумевшего видеоролика с пляшущими детьми, которые повторяют уникальные танцевальные движения кумира молодежи ЮрКисса. Им певец сопроводил презентацию своей новой песни «Лишь она» ( https://youtu.be/JFO3YNyklQM ) на фестивале «Звезды Русского Радио» в Крокус Сити Холл.

Этот танец уже набрал больше 1000000 просмотров на YouTube.

Позже ЮрКисс принял приглашение посетить студию программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Там он порадовал аудиторию исполнением того самого музыкального номера. Прошло несколько дней, и в Рунете появилось видео, где десятки юных танцоров копируют фирменные движения своего кумира ( https://youtu.be/6FPeyESutd8 ).

Всего за несколько часов ролик набрал почти полмиллиона просмотров, и около сотни восторженных комментариев. ЮрКисс также высоко оценил видео, добавив его себе на личную страницу в соцсети.

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