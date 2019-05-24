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«Вы считаете, что поймали Бога за бороду...»
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. polit.ru   
24 Мая 2019 г.
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Лишенный статуса сенатора Рауф Арашуков, который находится под арестом по ряду уголовных обвинений, обратился к своим бывшим коллегам по Совету Федерации с советом подумать о том, что такая же участь может в скором времени постичь и их. Нельзя не отметить красоты фраз, брошенных обвиняемым в тяжких преступлениях ... и их точности!

«Вы считаете, что поймали Бога за бороду...»

«Вы сами меня за считанные минуты, без должного разбирательства лишили этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий. И это при том, что моя вина не доказана. Но своими такими поспешными действиями, вы показали цену этой неприкосновенности. И завтра все то же может произойти с любым и все остальные также дружно проголосуют!» — процитировала слова Арашукова его адвокат Анна Ставицкая на своей странице в Facebook (пунктуация оригинала сохранена).

Арашуков обвинил Совфед в том, что его «без должного разбирательства» лишили полномочий. Напомним, 22 мая члены верхней палаты российского парламента единогласно поддержали предложение лишить его статуса сенатора.

Сам он утверждает, что ждал такого решения и «никаких иллюзий по этому поводу не испытывал», однако на его примере Совет Федерации создал прецедент, который в будущем может повториться с другими сенаторами.

«Вы считаете, что поймали бога за бороду, раз получили статус, а вслед за ним неприкосновенность и полномочия», — предупредил Арашуков членов Совфеда.

  • Бывшему сенатору вменяют участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц, а также давление на свидетеля. В марте Басманный суд Москвы временно отстранил его от должности сенатора. Под судом находится и его пожилой отец...

Несмотря на то, что бросающий эти дерзкие слова в адрес российских сенаторов человек весьма вероятно будет осужден за жуткие преступления, нельзя не отметить красоты фразы... и ее точности! Действительно: ряды российской элиты - в любой момент могут быть прорежены, так или иначе с рыльцем в пушку окажутся многие. На каждого из них "где надо" найдется досье с криминалом - стоит только с кем-нибудь из "более сильных мира сего" поссориться. Это касается мэров, губернаторов, офицеров ФСБ...  Кого угодно!

По-кавказски красивое "поймать Бога за бороду" - это метафора российской удачи, как ее понимают начальники: все вместе, собирательно, воспринимаемые нами как "Государство Российское". Собственно, это обычная жульническая мораль. А есть ли другая - там, наверху? Что-то все больше сомнений...

Polit.ru

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