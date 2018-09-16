Вы не поверите: Эммануил Виторган снова хочет стать отцом!

Актёр Эммануил Виторган, ставший отцом в 78 лет, мечтает ещё об одном ребенке. Так на днях, на ток-шоу “Судьба человека” он радостно заявил, что они готовятся к появлению ещё одного малыша и супруга Ирина собирается родить братика для их дочки. Видимо появление маленькой Эстель так воодушевило Эммануила Гедеоновича, что он разом помолодел лет на 30. Ведь далеко не каждый хочет и может себе позволить обзавестись наследниками в столь зрелом возрасте.

Эммануил Виторган был женат несколько раз. Первой супругой стала Тамара Румянцева, которая подарила актеру дочь Ксению. Через время у него появился сын Максим, уже от второй жены Аллы Балтер. Однако Алла умерла в 2000 году и муж долго горевал по возлюбленной. До сих пор актёр не может смириться с этой утратой и часто со слезами вспоминает их совместную жизнь. Он все же нашёл в себе силы жить дальше, но на семейное счастье больше даже не надеялся. Судьбе же было угодно, чтобы состоялась его встреча с Ириной Млодик, которая смогла завладеть сердцем актёра. Сейчас у супругов есть маленькая дочь. По словам пары, Ирина родила самостоятельно, несмотря на возраст. В 55 лет не каждая женщина решится на такой рискованный шаг. Но все прошло без осложнений и их дочурка растёт здоровой. Эммануил Виторган часто замечает, что она похожа на него и на Платона (племянника актёра).

Если супруги уверены, что им нужен ещё один ребёнок, то у них вполне это может получиться. Современный уровень медицины порой делает чудеса. Однако успеют ли актёры вырастить детей и обеспечить их всем необходимым, это уже другой вопрос (кстати, вот интересная статья на эту тему). Можно хотеть много детей, но нужно реально оценивать свои возможности. В данном случае нет сомнений, что материально дети будут обеспечены хорошо. Хотя деньги это ещё не все. Детям нужны отец и мать, к которым можно в любую минуту обратиться за помощью и советом. Желаем же семье Эммануила Виторгана ещё много лет быть рядом со своими детьми.

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