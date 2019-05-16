Вероника Кастро изменилась до неузнаваемости

Звезде сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза" Веронике Кастро в этом году исполнится 67 лет. Она довольно редко снимается в кино, зато с удовольствием посещает светские мероприятия и эфиры популярных западных телешоу.

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К счастью, до российского зрителя эти телепрограммы не доходят, иначе поклонники Кастро были бы очень неприятно удивлены. В последние годы актриса явно увлеклась пластическими операциями - настолько, что ее лицо почти утратило естественную мимику. Подписчики Инстаграма Вероники Кастро отмечают, что на многих фото и видео улыбка звезды сериалов слишком неестественная, а само лицо напоминает обездвиженную маску.

Говорят, что именно по этой причине Кастро перестали приглашать на съемки. Ведь для кино очень важно, чтобы актриса могла в полной мере демонстрировать эмоции, а когда на лице живыми остались только одни глаза, "сыграть" душевную боль или искренний восторг практически невозможно. В итоге за последние 10 лет Вероника Кастро появилась всего лишь в одной мыльной опере - "Дом цветов", которую на российских телеэкранах так и не показали.

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