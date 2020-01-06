Вера Васильева рассказала о своей любви

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Популярной советской и российской актрисе Вере Васильевой недавно исполнилось 94 года. В своих многочисленных интервью в честь этой даты артистка поделилась воспоминаниями о личной жизни и работе в театре и кино.
В 2011 году актриса овдовела - умер её единственный муж Владимир Ушаков, который также был актёром. Вместе они прожили 60 лет, но Вера Кузьминична не скрывает, что всегда любила другого человека — режиссёра Бориса Равенских. На момент их знакомства Равенских был женат, и Васильева решила, что лучше забыть о своих чувствах, чем разрушить чужую семью. Поэтому она старалась не бывать в тех местах, где могла бы встретиться с Борисом даже случайно.
Однако актриса не жалеет о своём браке с Ушаковым. По её словам, он был хорошим мужем, и она всегда чувствовала поддержку и заботу с его стороны. У них не было общих детей, поэтому главным делом жизни для Веры Кузьминичны стал театр Сатиры, где она прослужила более 70 лет.
Что касается актёрской карьеры Васильевой, то она складывалась непросто. После учёбы в училище Вера начала работу в региональных театрах, но она всегда верила, что достойна более серьёзных ролей. Одной из её лучших театральных работ критики считают роль графини Альмавиа в спектакле "Безумный день или Женитьба Фигаро". В кино Васильева снималась не очень много, но это были яркие и запоминающиеся роли.
Несмотря на свой возраст, актриса ведёт активный образ жизни и практически никогда не отказывает в интервью. Коллеги отмечают, что у Васильевой очень хороший характер. Она никогда и ни о ком не говорила плохо, умеет радоваться любой мелочи, никогда не сдаётся в трудных ситуациях и всегда готова помочь своим друзьям и коллегам.
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