Вера кончилась: миллионы россиян готовы лишиться пенсии

Судя по всему, около 24 миллионов наших соотечественников не хотят получать пенсию, ведь данные об их доходах не идут в Пенсионный фонд. В будущем такие люди смогут надеяться только на «минималку», но нужна ли она им вообще?

Пенсионный фонд передаёт, что он получает информацию о доходах 54 миллионов граждан. Если учитывать, что в целом в нашей стране 81,3 миллиона трудоспособных человек, около 800 тысяч безработных и 2,4 миллиона инвалидов, получается очень даже впечатляющее число скрывающих свои заработки – 24,1 миллиона!

Либо такие люди получают «серую зарплату», либо не работают и даже на учёте в службе занятости не состоят. И уж точно они не миллионеры, живущие на ренту с капитала в зарубежном банке!

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Стоит напомнить, что за работников в ПФР взносы перечисляет работодатель. Индивидуальные предприниматели платят сами за себя. 16% от зарплаты идёт на страховую часть пенсии, а 6% – на накопительную. Причём страховой распоряжается Пенсионный фонд, а накопительную гражданин может отдать в Негосударственный пенсионный фонд.

Впрочем, героям сегодняшней публикации точно не до пенсий, ведь без трудового стажа можно рассчитывать разве что на соцпенсию, которая большим размахом похвастаться не может.

Всё это дело относится не только к нашим детям и внукам, но и к будущему целой страны. Люди осознанно идут по такому пути, они вполне осознанно не верят в пенсию, а это значит, что они не верят в стабильность целого государства.

Обвинять их сложно, учитывая не очень понятную и во многом проблемную пенсионную реформу. К этому можно добавить и другие неоднозначные трудности нашей страны, которые активно крутятся вокруг экономики. Медведев, к примеру, сам признал уровень пенсий недостаточно высоким, что только подлило масла в огонь. Люди признаются, что им нередко не хватает денег «просто на прожить», даже лишнюю пару обуви купить сложно! А очень близкий к высшей власти Дмитрий Песков даже не понял, что в этом есть действительно серьёзная проблема.

Обычные люди видят всё это и всё меньше верят в страну, как в надёжное место для вложения средств. Не удивлюсь, если количество скрывающих свои заработки лишь возрастёт, учитывая общий кризисный настрой в стране. Впрочем, клеймить кого-то за доверие или недоверие к пенсиям точно не стоит. Каждый сам делает свой выбор, лишь бы этот выбор был действительно осознанным - а не в духе "дожить до завтра, а там видно будет".

А ваши дети и внуки (если они уже работают) — рассчитывают ли на государственную пенсию?

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