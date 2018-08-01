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Великолепная "старушка" (язык не поворачивается назвать!)
Анастасия ШИЛОВА   
01 Августа 2018 г.
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Эдита Пьеха


Вчера Эдита Станиславовна Пьеха отметила свой 81-й день рождения. По случаю такого праздника, она дала праздничный концерт. Певица пела свои любимые песни и подарила массу положительных эмоций поклонникам. Она ежегодно даёт концерт по случаю дня рождения, именно 31 июля в БКЗ “Октябрьский”. Однако в этом году артистка выступила в другом месте, из-за огромной арендной платы, размер которой более миллиона рублей, что оказалось слишком много для артистки. Поэтому было принято решение принять публику в “Театре Эстрады” — любимом театре Пьехи.

Вчера Эдита Станиславовна Пьеха отметила свой 81-й день рождения. По случаю такого праздника, она дала праздничный концерт.

Недавно же, в своём интервью певица поведала о своей личной жизни и творчестве. Семья и сцена для Эдиты Станиславовны всегда неразрывны. Как любой женщине, ей всегда хотелось любить и быть любимой. Она трижды была замужем. Первый муж Александр Броневицкий — основатель и руководитель ВИА “Дружба”, второй — офицер Геннадий Шестаков. Когда Пьехе было уже под 60 лет, она вышла замуж третий раз за Владимира Полякова, который работал в администрации президента России. К сожалению, этот брак тоже распался, к тому же ни одного из её мужей уже нет в живых. С дочкой отношения также остались натянутыми, так как из-за частых гастролей её воспитывала бабушка и авторитет мамы был навсегда утерян.

Недавно же, в своём интервью певица поведала о своей личной жизни и творчестве. Семья и сцена для Эдиты Станиславовны всегда неразрывны

Эдита Станиславовна не только пела, но и снималась в кино, но из-за чрезмерной ревности Броневицкого готовых работ получилось не много. Муж не разрешал ей играть роли со всеми мужчинами, которые вызывали у него хотя бы малейшие подозрения. Видимо это и стало причиной их развода.

Пьеха всегда следила за собой, чтобы выглядеть на все 100%. В одном из интервью она сказала, что подает пример женщинам, своим ровесницам, “посмотрят на меня, скажут, Пьеха классно выглядит, значит и мы можем”. Главное не опускать руки и не сдаваться. Она всегда ухожена и красива. Сейчас Эдите Пьехе уже 81 год. Много это или мало? Как вы думаете?

В одном из интервью она сказала, что подает пример женщинам, своим ровесницам, “посмотрят на меня, скажут, Пьеха классно выглядит, значит и мы можем”

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