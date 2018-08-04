Век живи - век учись: как пенсионеры Малайзии сражаются с предрассудками

Затеянная в России непопулярная реформа пенсионного возраста вызывает естественную тревогу за конкуренцию будущих "недопенсионеров" с продвинутой молодежью — и столь же етественный интерес: а как в других странах преодолеваются эти противоречия (не только на рынке труда, но и в ментальности наций). Шуиб Данабан, 73, президент Ассоциации непрерывного обучения людей старшего возраста в Куала-Лумпура и Селангора (а это бурно развивающаяся Малайзия), утверждает, что люди старшего поколения часто сталкиваются с неприязнью и предрассудками на работе. Более молодые сотрудники пытаются уличить их в том, что они занимают рабочие места и тем самым не позволяют молодым поколениям реализовать себя. Активность встречают словами: «Куда им, в их-то годы? Не пора ли на пенсию?»

«Многие люди убеждены в том, что старшее поколение непродуктивно, бесполезно и вообще не нужно обществу. Некоторые люди, состоящие в нашей организации, желали продолжить зарабатывать деньги, однако из-за их возраста трудоустройство превращалось в сложную задачу»

В 2007 году в Малайзии открылся Университет третьего возраста (U3A), задачей которого стало открыть людям глаза на то, что освоить новые навыки можно на любом этапе жизни. Ассоциация непрерывного обучения людей старшего возраста была сформирована в 2010 году теми, кто участвовал в программах U3A.

Стереотипы, с которыми сталкиваются пенсионеры, не позволяют им реализовать свой потенциал, что оставляет их неудовлетворенными и ставит под угрозу эмоциональное здоровье. Это может усугубить и так называемый синдром опустевшего гнезда: подросшие дети уезжают строить собственную жизнь, и стареющие родители остаются в одиночестве.

По данным 2010 года, около 23% людей старшего возраста в Малайзии подвержено синдрому опустевшего гнезда. Именно поэтому Шуиб стремится стереть эти стереотипы. Его ассоциация сотрудничает с различными университетами и колледжами, предлагая курсы по различным направлениям, от музыки до кулинарии. «По окончанию курсов выдаются сертификаты. Один из членов нашей организации открыл собственную пекарню после того, как ему не позволили работать. Некоторые из нас стали предпринимателями».

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