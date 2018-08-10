Вечно молодая Ротару снова поражает своих фанатов

7 августа София Ротару отпраздновала свой день рождения, ей исполнился 71 год. Праздник певица предпочла провести со своей семьёй, но все же порадовала поклонников фотографиями, выложенными в Инстаграм. На фото запечатлена счастливая Ротару в окружении воздушных шариков и множества цветов. Так украсили торжество её близкие. Казалось бы, на известной исполнительнице надето слишком простое белое платье в горошек, но в нем она стала ещё моложе. К тому же, оно подчёркивает все достоинства стройной фигуры. Несмотря на свой возраст, артистка выглядит совсем молодо и по-прежнему выступает на сцене, не забывая печататься на обложках известных журналов.

Артистка сохранила молодость на многие года, но все же у неё не все так гладко в жизни, как хотелось бы. В своём недавнем интервью Аурика — сестра Софии рассказала о самой большой трагедии знаменитости. В 2002 году ушёл из жизни муж Ротару, с которым они прожили вместе 34 года. У него было несколько инсультов, которые он очень тяжело перенес. Супруга всячески его поддерживала и отлучалась от него только на концерты. Когда же мужа не стало, она сильно переживала и каждый день проведовала его на кладбище. О концертах вообще перестала думать и замкнулась в себе. Только через полгода она смогла вернуться на сцену и то, только потому, что сын Руслан уговорил посвятить отцу новые композиции. А через несколько лет умер муж и у Аурики, которая также впала в депрессию от горя. Однако старшей сестре удалось помочь ей успокоится и теперь они снова гастролируют, радуя своих поклонников.

Обе артистки однолюбы и даже не думают кем-то заменить своих мужей. Вместо этого они с головой ушли в работу и посвятили свою жизнь творчеству, а их поклонники ждут от них новых песен.

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