Вдову Олега Табакова "застукали" с молодым любовником

Со дня смерти актёра Олега Табакова прошёл всего лишь год, и его супруга Марина Зудина всё ещё скорбит о любимом муже. Несмотря на это, ей пришлось обзавестись молодым любовником, который практически одного возраста с её сыном Павлом.

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Правда, произошло это всего лишь на съемочной площадке. Для очередной роли ей приходилось "лежать в кровати и шутить". По словам актрисы, она вполне довольна своей фигурой, но всё же для большинства эротических сцен пригласили дублёрш, ведь для 53-летней Марины Зудиной такие эпизоды просто неприемлемы.



Совсем недавно актриса поделилась с журналистами, что считает себя счастливым человеком - в её жизни была настоящая любовь, без жертв и обязательств. Сейчас она старается ничего не планировать и жить сегодняшним днем. Всю себя Зудина посвящает детям, а 23-летнего Табакова-младшего всегда нахваливает перед прессой и друзьями. В нём она видит продолжение Олега Павловича. Юноша действительно очень талантливый актер. Уже в 17 лет он впервые дебютировал в спектакле, в 19 получил главную роль в полнометражке, а сейчас Павел на хорошем счету у известных режиссеров. Любящая мать считает, что это во многом благодаря упорству, которое сын унаследовал от отца.



Марина Зудина и Олег Табаков прожили вместе 20 лет, у них родились двое детей. Марина всегда чувствовала себя рядом с мужем как за каменной стеной и нисколько не переживала, что о ней часто говорили всего лишь как о “жене Табакова”. Актёр также очень любил супругу. По словам друзей, он просто не чаял души в супруге и не раз благодарил судьбу за такой подарок.

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