Вдову Николая Караченцова выписали из больницы после перелома и операции

70-летняя Людмила Поргина недавно получила сложный перелом руки и была экстренно доставлена в больницу, где ей сделали операцию.





В интервью одному из изданий вдова Николая Караченцова рассказала, что ее левая рука оказалась сломана в четырех местах, поэтому пришлось установить специальные спицы и наложить гипс.

На днях актрису выписали из больницы, но снять гипс обещают "примерно к Пасхе", то есть - к концу апреля. По словам Людмилы Поргиной, ей предстоит длительная реабилитация, ведь возраст берет свое, и кости срастаются уже не так быстро, особенно при сложном оскольчатом переломе.

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