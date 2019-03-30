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Вдову Николая Караченцова выписали из больницы после перелома и операции
Ульяна АНТОНОВА   
30 Марта 2019 г.
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70-летняя Людмила Поргина недавно получила сложный перелом руки и была экстренно доставлена в больницу, где ей сделали операцию.

Вдову Николая Караченцова выписали из больницы после перелома и операции

В интервью одному из изданий вдова Николая Караченцова рассказала, что ее левая рука оказалась сломана в четырех местах, поэтому пришлось установить специальные спицы и наложить гипс.

На днях актрису выписали из больницы, но снять гипс обещают "примерно к Пасхе", то есть - к концу апреля. По словам Людмилы Поргиной, ей предстоит длительная реабилитация, ведь возраст берет свое, и кости срастаются уже не так быстро, особенно при сложном оскольчатом переломе.

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