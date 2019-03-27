Вдова Олега Табакова намерена наказать мошенников, обобравших ее покойного мужа

Вдова Олега Табакова рассказала, что незадолго до смерти ее супруг стал жертвой аферистов и потерял почти все накопленные им деньги. Марина Зудина готова сделать все возможное, чтобы вернуть семье пропавшие сбережения.





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По словам актрисы, мошенницей оказалась работник банка, которую супруги знали уже много лет. Чтобы перевести деньги на другой счет, Олег Табаков подписал предоставленные документы, не подозревая, что тем самым дает разрешение на перевод средств в другой банк. Зудина подчеркнула, что этот обман стал серьезным ударом для ее мужа, а переживания отняли у него несколько лет жизни.



Чтобы вернуть денежные средства, вдова театрального мэтра заручилась поддержкой Следственного комитета и Генпрокуратуры. В то же время Марина Зудина заявила, что в первую очередь ее волнует не материальная сторона вопроса, а желание получить моральную компенсацию за страдания умершего год назад мужа.



"Я знаю, что мы не будем ходить с протянутой рукой. В нас есть достоинство. Во мне есть чувство собственного достоинства", — рассказала Марина Зудина в интервью одному из популярных интернет-шоу.

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