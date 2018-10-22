Вампирская медицина: в Америке решили победить старость кровью молодых

Американские исследователи в своих неординарных экспериментах пришли к прорывному, на первый взгляд, выводу: старение человека можно сильно замедлить путём переливания молодой крови. Теперь учёные собираются создать собственную клинику, в которой любой желающий за большие деньги смог бы неплохо омолодиться. Но многие специалисты уже высказались против такого подхода. О том, почему не стоит возлагать большие надежды на спорный метод сохранения молодости, написал в «Ленте.ру» Александр Еникеев.
У молодого доктора Джесси Кармазина ещё нет лицензии на медицинскую практику, зато амбиций хоть отбавляй! Недавно он дал старт биотехнологическому проекту Ambrosia. В 2017 году он собрал группу добровольцев для клинических испытаний средства от старения. В роли такого чудо-лекарства выступила кровь молодых людей – по словам Джесси, её переливание в старый организм может дать самый настоящий омолаживающий эффект. И хоть результаты этого эксперимента ещё не обнародовали, автор уже заявляет о многообещающих возможностях метода: у его пациентов улучшилась память, сон, тонус мышц и даже внешний вид.
В исследовании молодого доктора приняли участие 150 пациентов в возрасте от 35 до 92 лет. Участников клинических испытаний нашлось чуть меньше – 81 человек. Все они получили 1,5 литра плазмы от донора за несколько дней. Конечно, до и после переливания учёные во главе с врачом Дэвидом Райтом проводили анализ организма пациентов, чтобы сделать выводы об их состоянии здоровья. Оплатой всех трат занимались сами участники – каждый из них заплатил по восемь тысяч долларов за подобный эксперимент над своим организмом.
К концу 2018 году Джесси намерен открыть первую клинику в Нью-Йорке, причём уже сейчас от желающих впитать в себя молодость отбоя нет. По слова Кармазина, каждый из них получит то, зачем пришёл, ведь хорошие статистические данные уже есть на руках.
Только вот почему-то эти данные публиковать не стали. Переливание крови, при соблюдении всех обязательных условий, считается достаточно безопасной процедурой, которая уже успела спасти немало жизней людей. Но информации об её омолаживающем эффекте пока нет – на людях эту возможность ещё не проверяли.
А исследование Кармазинова сложно считать подходящей доказательной базой. К примеру, все утверждения доктора об «улучшении самочувствия пациентов» могут оказаться простым эффектом плацебо, который возник у его пациентов из-за непомерных трат на лечение. Чтобы исключить такую возможность, необходимо проводить специальные испытания, на которые пришлось бы потратить больше денег и времени. Но стал бы Кармазинов заниматься этим, если даже за его неполноценное исследование заплатили сами пациенты?
Впрочем, кое-какая основа у автора спорного метода была. Раньше подобное переливание не раз проводили мышам. В разные годы учёные из разных уголков Земли использовали грызунов для экспериментов по омолаживанию организма животного с помощью крови более молодых особей. Во многих случаях результат получался многообещающим: переливание молодой крови замедляло часть процессов старения возрастных грызунов.
Но все эти учёные торопить события не собираются: слишком рано говорить о создании «лекарства от старости». Далеко не все подобные эксперименты на животных увенчались успехом, да и вопросов здесь остаётся слишком много. Например, способна ли молодая кровь делать что-то кроме замедления процессов развития старческих заболеваний? Ведь о продлении жизни даже мышам учёные ни слова не говорили.
К тому же Кармазинов в своём исследовании забыл о самом главном: люди всё-таки не мыши. Мы слишком сильно различаемся и физиологически, и генетически. Тесты на грызунах – это лишь начало очень долгого и сложного пути, в ходе которого профессиональные учёные должны не раз продемонстрировать эффективность метода переливания крови. А молодой Кармазин пока демонстрирует только собственную некомпетентность в одном из самых сложных вопросов человечества.
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