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Валерия запустит проект в помощь жертвам домашнего насилия
Ульяна АНТОНОВА   
09 Марта 2020 г.
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Певица Валерия, судя по всему, решила всерьёз заняться общественной работой, используя все доступные ей ресурсы. Сначала стало известно, что артистка готова создать партию в поддержку женщин, а теперь ей пришла мысль сделать собственную передачу на Ютубе.

Валерия запустит проект в помощь жертвам домашнего насилия


Предполагается, что певица будет встречаться с жертвами абьюза в собственном доме, снимая весь разговор на камеру. Участницы программы расскажут о своей жизни с партнёрами-тиранами и о том, как им удалось выбраться из этих отношений. Такой пример должен стать полезным опытом для других женщин, вынужденных терпеть насилие в собственной семье.

Супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, готов помогать своей избраннице в продвижении передачи. Правда, увидеть шоу по телевизору вряд ли получится – пока ни один канал не заинтересовался «горячей» темой, которую намерена поднять певица.

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