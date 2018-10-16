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Валерия слишком фанатично сидит на диете
Анастасия Шилова   
16 Октября 2018 г.
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Многие знаменитости периодически сидят на диетах для поддержания своей физической формы. Однако певица Валерия, по мнению поклонников, даже немного переусердствовала с правильным питанием.

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Дело в том, что она сидит на диетах постоянно, категорически отказывается есть после 18 часов и не забывает заниматься йогой. К фитнес-тренировкам она привлекла всю семью, включая пожилую маму, которая выполняет упражнения выборочно, в силу своего возраста. А вот Иосифу Пригожину достается больше, так как супруга требует от него и физических тренировок, и строгой диеты. Зато результат виден всем — мужчина в прекрасной форме.

Звездное семейство практически полностью отказалось от мучного и жареного. В основном в рацион входят овощи, фрукты, рыба и творожные продукты. С таким питанием ей пришлось забыть о своём любимом блюде — жареной картошке, которую Валерия обожала с детства. Конфеты также пришлось заменить более полезным медом. Женщина дошла до того, что приобрела сумку-холодильник и возит её всегда с собой, чтобы можно было в любой момент перекусить здоровой едой, а не чем-то вредным. Такое фанатичное отношение к натуральным продуктом кажется странным со стороны. Друзья Валерии пришли в недоумение, когда её пригласили в недавно открывшийся ресторан, чтобы оценить его кухню. Вместо этого певица принесла туда свою еду и попросила просто её разогреть.

Диеты и здоровое питание это очень хорошо и полезно для организма. Однако необходимо соблюдать меру во всем. Врачи рекомендуют иногда позволять своему организму расслабиться и полакомиться тем, чего хочется. От одного пироженного или порции жареной картошки вряд ли можно набрать лишний вес, но можно поднять настроение и избавиться от стресса, возникающего во время строгих диет. Тогда не придётся себя изводить расчетом калорий и тратить время на ежедневное пополнение сумки-холодильника. Не так ли?

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