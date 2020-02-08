ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Валерия рассказала, как живёт её мама после операции
Анастасия ШИЛОВА   
08 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Недавно популярная певица Валерия в интервью рассказала, что её 81-летней матери предстоит сложная операция на коленных суставах. Проблемы с суставами были уже давно, но в какой-то момент наступило обострение.

Валерия рассказала, как живёт её мама после операции


Так как обследование и подготовка к операции в одной из швейцарских клиник заняли много времени, то Валерии пришлось перенести несколько концертов, а также она не смогла лично поздравить композитора Игоря Крутого, который с большим размахом отмечал свой юбилей.

К счастью, операция прошла успешно, и сейчас Галина Николаевна работает над восстановлением прежней физической формы. Для этого она каждый день выполняет специальные упражнения, контролирует свой вес, несколько раз в неделю тренируется на беговой дорожке в режиме медленной ходьбы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Семейный поход в кинотеатр. Да, уже ходим с мамулей в театры, музеи, кино, рестораны. Реабилитация после эндопротезирования обоих коленных суставов у нее проходит успешно - уже может ходить самостоятельно, но на длинные расстояния пока нужна подстраховка. Я ею очень горжусь - она ответственно подходит к процессу восстановления: следит за весом, ежедневно занимается гимнастикой, тренируется на беговой дорожке и велотренажёре. Она, человек очень активный и любознательный по своей природе, прилагает все усилия к тому, чтобы летом отправиться с нами в какое - нибудь путешествие.@madamgalina27 @prigozhin_iosif

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Большинство поклонников певицы отреагировали на это очень позитивно, но нашлись и те, кто подверг критике такой подход. Далеким от медицины подписчикам Инстаграма не понравилось, что человек после такой операции занимается на беговой дорожке, а это может спровоцировать осложнения или увеличит время выздоровления.

Однако Валерия всех успокоила, заявив, что все нагрузки рекомендованы исключительно лечащими врачами, и они с мамой строго придерживаются графика реабилитации. А супруг певицы Иосиф Пригожин написал, что тёща потихоньку адаптируется и даже пошутил: "Вот посмотрите, она ещё на Олимпиаду поедет".

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 