Валерия рассказала, как живёт её мама после операции

Недавно популярная певица Валерия в интервью рассказала, что её 81-летней матери предстоит сложная операция на коленных суставах. Проблемы с суставами были уже давно, но в какой-то момент наступило обострение.

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Так как обследование и подготовка к операции в одной из швейцарских клиник заняли много времени, то Валерии пришлось перенести несколько концертов, а также она не смогла лично поздравить композитора Игоря Крутого, который с большим размахом отмечал свой юбилей.

К счастью, операция прошла успешно, и сейчас Галина Николаевна работает над восстановлением прежней физической формы. Для этого она каждый день выполняет специальные упражнения, контролирует свой вес, несколько раз в неделю тренируется на беговой дорожке в режиме медленной ходьбы.

Большинство поклонников певицы отреагировали на это очень позитивно, но нашлись и те, кто подверг критике такой подход. Далеким от медицины подписчикам Инстаграма не понравилось, что человек после такой операции занимается на беговой дорожке, а это может спровоцировать осложнения или увеличит время выздоровления.

Однако Валерия всех успокоила, заявив, что все нагрузки рекомендованы исключительно лечащими врачами, и они с мамой строго придерживаются графика реабилитации. А супруг певицы Иосиф Пригожин написал, что тёща потихоньку адаптируется и даже пошутил: "Вот посмотрите, она ещё на Олимпиаду поедет".

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