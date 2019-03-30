Валерия пришла на мероприятие в Кремлевском дворце в полупрозрачном платье

50-летняя певица в очередной раз продемонстрировала безупречную фигуру, выбрав для выхода в свет черное воздушное платье с гороховым принтом от "Oscar de la Renta".





Валерия разместила снимок на свой странице в Инстаграм и получила немало восторженных отзывов от пользователей интернета. Как всегда, многие интересовались, каким образом певице удается сохранять идеальную фигуру, несмотря на возраст и нагрузки, связанные с творчеством.





Отвечая подписчикам, Валерия призналась, что крайне редко ест сладкое - не чаще, чем раз в полгода. А также поделилась контактами парикмахеров, к которым ходит уже много лет, и очень довольна их работой.

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