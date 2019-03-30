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Валерия пришла на мероприятие в Кремлевском дворце в полупрозрачном платье
Ульяна АНТОНОВА   
30 Марта 2019 г.
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50-летняя певица в очередной раз продемонстрировала безупречную фигуру, выбрав для выхода в свет черное воздушное платье с гороховым принтом от "Oscar de la Renta".

Валерия пришла на мероприятие в Кремлевском дворце в полупрозрачном платье

Валерия разместила снимок на свой странице в Инстаграм и получила немало восторженных отзывов от пользователей интернета. Как всегда, многие интересовались, каким образом певице удается сохранять идеальную фигуру, несмотря на возраст и нагрузки, связанные с творчеством.

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Дубль два. Снова размещаю фото из Кремлёвского дворца. Совершенно не понимаю, куда оно могло исчезнуть. У вас такое случалось? Неужели ручонки мои шаловливые нажали кнопку "удалить"? Быть того не может. Но тем не менее, я не устану восхищаться Армидой, идеологом, вдохновителем, хозяйкой @boutique_no7 , для которой это не просто магазин, а кунсткамера, где временно хранятся лучшие произведения искусства дизайна одежды, пока не обретут нового владельца. А @oscardelarenta - один из лучших мировых брендов, вообще в моей рекламе не нуждается. Просто восхищаюсь. #kremlinpalace #жизньтакаякакесть

Публикация от VALERIYA (@valeriya)



Отвечая подписчикам, Валерия призналась, что крайне редко ест сладкое - не чаще, чем раз в полгода. А также поделилась контактами парикмахеров, к которым ходит уже много лет, и очень довольна их работой.

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