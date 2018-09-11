Валерий Леонтьев: сорвалось одно выступление, но неужели он уходит со сцены совсем?

На фестивале “Новая волна” должен был выступать Валерий Леонтьев. Однако в течение какого-то времени врачи запретили ему петь. Сейчас артист находится в больнице под пристальным вниманием медиков. Чтобы в интернете не распространялись слухи о возможных заболеваниях, чем часто грешат журналисты желтой прессы, певец сам прокомментировал свое состояние. В своем Инстаграме он высказал сожаление, что не сможет порадовать своих поклонников песнями из-за пневмонии. Также Леонтьев надеется, что через пару дней ему станет лучше и он все же успеет выступить на фестивале.

Но недавно родственники артиста высказали предположение, что возможно он вообще скоро перестанет давать концерты. Как говорится в сообщении, Леонтьев стал больше уставать, а выступления и частые перелеты слишком сильно его выматывают. В свои 69 лет он уже начал подумывать о заслуженном отдыхе. К тому же, его супруга также стала волноваться о состоянии мужа. А действительно ли причина в пневмонии? Возможно, артист болен чем-то посерьезней — или это следствие косметических процедур? Ведь знаменитости часто прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов, чтобы поддерживать свою молодость и красоту. Леонтьев уже давно испытывает на себе новые достижения в области пластики.

Как известно, такие эксперименты далеко не всегда успешны. В случае неудачной инъекции лицо может быть безвозвратно испорчено. К тому же, такие процедуры часто истощают весь организм, плохо влияя на внутренние органы. Несмотря на возможные последствия, звезды упорно продолжают обращаться к пластическим хирургам. Это личный выбор каждого. Просто поклонники всегда переживают за своих любимых исполнителей и хотят, чтобы у них все было хорошо. Надеемся, что у Валерия Леонтьева и правда просто «всего лишь» пневмония и он сможет восстановиться в ближайшее время и порадовать публику своим присутствием на “Новой волне”.

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