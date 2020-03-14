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Валерий Леонтьев отменил несколько концертов из-за болезни
Анастасия ШИЛОВА   
14 Марта 2020 г.
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Звезда отечественного шоу-бизнеса Валерий Леонтьев из-за плохого самочувствия был вынужден отменить несколько запланированных концертов.

Валерий Леонтьев отменил несколько концертов из-за болезни


Сам Валерий Яковлевич отказался комментировать ситуацию, но его друзья, в частности, актриса Мария Шарапова, подтвердили, что у певца действительно проблемы со здоровьем.

И как обычно, в прессе и соцсетях стало появляться очень много слухов и версий происходящего. В итоге директору Леонтьева Борису Чигирёву всё-таки пришлось общаться с журналистами.

Он не стал отрицать, что Валерий Яковлевич действительно был вынужден обратиться за медицинской помощью, и это связано с острыми болями в спине. Артист ещё в январе был у врача и прошел обследование, а по некоторым данным (которые Чигирёв опровергать или подтверждать не стал) – даже перенёс операцию. Назвать диагноз Чигирёв так и не смог, так как «не знает, как это звучит по-научному».

— Что-то вроде радикулита, — сказал директор.

Также Чигирёв всех заверил, что артист не собирается уходить на пенсию. Он полон творческих идей, и совсем скоро вернётся на сцену. А напоследок директор артиста попросил не распространять неподтверждённую информацию о здоровье Леонтьева.

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