Валентина Талызина снова попала в больницу

В среду СМИ сообщили о том, что 85-летняя актриса театра и кино Валентина Талызина вновь оказалась на больничной койке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Напомним, в октябре прошлого года артистка была госпитализирована с ишемической атакой (микроинсультом). К счастью, тогда всё обошлось, и через некоторое время Талызина вернулась домой.

Но увы, подобные острые состояния редко проходят бесследно для организма. Поэтому в начале марта артистка была вынуждена снова лечь в больницу – на этот раз, чтобы пройти курс реабилитационной терапии.

Сама Валентина Илларионовна в телефонном разговоре с журналистами подтвердила, что с ней всё в порядке, только «беспокоят боли в правой ноге». И попросила поклонников не переживать, а корреспондентов – больше её не тревожить.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...