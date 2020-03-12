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Валентина Талызина снова попала в больницу
Ульяна АНТОНОВА   
12 Марта 2020 г.
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В среду СМИ сообщили о том, что 85-летняя актриса театра и кино Валентина Талызина вновь оказалась на больничной койке.

Валентина Талызина снова попала в больницу


Напомним, в октябре прошлого года артистка была госпитализирована с ишемической атакой (микроинсультом). К счастью, тогда всё обошлось, и через некоторое время Талызина вернулась домой.

Но увы, подобные острые состояния редко проходят бесследно для организма. Поэтому в начале марта артистка была вынуждена снова лечь в больницу – на этот раз, чтобы пройти курс реабилитационной терапии.

Сама Валентина Илларионовна в телефонном разговоре с журналистами подтвердила, что с ней всё в порядке, только «беспокоят боли в правой ноге». И попросила поклонников не переживать, а корреспондентов – больше её не тревожить.

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