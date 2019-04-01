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Валентин Юдашкин поздравил внука с первым днем рождения
Ульяна АНТОНОВА   
01 Апреля 2019 г.
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55-летний модельер опубликовал в своем Инстаграме фото маленького Аркадия, которому несколько дней назад исполнился один год. На одном из снимков малыш запечатлен вместе с мамой - дочерью Валентина Юдашкина Галиной.

Валентин Юдашкин поздравил внука с первым днем рождения

Пользователи интернета сразу отметили, что годовалый внук сильно похож на своего знаменитого дедушку. Сложно сказать, кем станет Аркадий в будущем, но поклонники Юдашкина надеются, что малыш уже получил по наследству любовь к творчеству и тягу к искусству.

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