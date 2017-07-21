В ТЦ «Город» устроили большой праздник в честь дня рождения «Zамании»

В ТЦ «Город» 21 мая состоялся большой праздник в честь первого дня рождения семейного парка «Zамания». Отметить это радостное событие пришли много гостей. Партнером торжества выступила компания TOY.RU.

Для посетителей парка организаторы подготовили интересную и разнообразную развлекательную программу с сюрпризами и подарками. Малышам предложили стать участниками захватывающего квеста с любимыми героями – Фиксиками, а еще познакомиться с храбрыми пиратами, побывать на шоу мыльных пузырей и увидеть потрясающее световое шоу.

Компания TOY.RU каждый час в течение праздника проводила лотерею, в которой разыгрывались многочисленные призы. Все победители стали обладателями известных настольных игр «Обыграй родителей» и «Угадай, кто?».

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