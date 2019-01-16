В своем новом проекте Владимир Познер рассказал о датской пивоварне Carlsberg

ТВ-деятель Владимир Познер в рамках восьмого выпуска проекта на Первом канале о Скандинавии под названием «Самые. Самые. Самые» побывал в датских городах Копенгаген и Оденсе. Большая часть новой серии проекта посвящена посещению пивоварни Carlsberg, также в ней рассказывается о визите Познера на родину сказочника Ганса Христиана Андерсена.

Проект «Самые. Самые. Самые» представляет собой серию документальных фильмов-путешествий Владимира Познера и Ивана Урганта. Как рассказал Познер в рамках посещения Скандинавии и Финляндии, эти страны объединяет высокий уровень общественного согласия, доверия людей друг к другу и развития. Именно поэтому они добиваются успехов в разных сферах. Особняком стоит пивоваренная отрасль, в чем ведущий убедился самостоятельно, посетив расположенную в Копенгагене пивоварню компании Carlsberg.

Эта пивоварня была основана Якобом Якобсеном в 1847 году. С того момента она является незыблемой частью истории Дании, сформировав основы предпринимательской этики до появления понятия социальной ответственности бизнеса. Персональным гидом Владимира Познера по заводу стал Андерс Каллесен, возглавляющий экскурсионное направление Visit Carlsberg.

Сообщается, что в ходе своего визита Владимир Познер сумел ознакомиться с экспозицией из сотен сортов Carlsberg Group, а также побывать в доме основателя пивоварни Якоба Якобсена — здесь на протяжении 32 лет жил и работал Нильс Бор. Также ведущий ознакомился с работой экологичного бара с нулевым выбросом углерода.

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