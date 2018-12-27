В России официально разрешили «шпионить». Но только в целях безопасности!

Верховный суд России определился с вопросом «шпионского» оборудования. Теперь россиянам разрешили использовать эти спецсредства для обеспечения личной безопасности, так что уголовной ответственности можно больше не бояться. Как говорится, из всего можно попытаться извлечь пользу – вот и поразмышляем на эту «остросюжетную тему».

Раньше покупать любые «шпионские» гаджеты было слишком опасно. Любая техника, которая могла быть использована для тайного получения информации, запросто привела бы своего обладателя на скамью подсудимых.

Так и случилось с обычным фермером из Курганской области Евгением Васильевым, который чуть не попал за решётку за то, что установил на своего телёнка GPS-трекер. Мужчина лишь хотел следить за животным. Законы в области подобных технологий были проработаны плохо, а за подобные недоработки законотворцев приходилось платить простым гражданам. К счастью, со временем дело фермера закрыли, ведь состава преступления в нём не нашли.

С этого момента государство решило задуматься о том, стоит ли садить всех людей, пользующихся «шпионской» техникой. Ответ подоспел на днях от лица Верховного Суда – определённо не стоит! Теперь любые «подслушивающие» и подобные гаджеты будут разрешены для использования в целях обеспечения безопасности себя, своих близких, а также для слежения за животными.

В то же время различные диктофоны, смартфоны и видеорегистраторы могут запросто признать «шпионскими», если такие гаджеты получили какую-то модификацию для скрытого получения информации. Впрочем, беспокоиться особо не стоит, ведь если обладатель такого средства не знал о его возможностях, то его не будут привлекать к уголовной ответственности.

Всё-таки нам дали возможность немного побыть «шпионами», пусть даже в целях собственной защиты. Но само государство этим делом занимается довольно давно и очень даже успешно, не говоря уже о миллионах компаний по всему миру, которые ежесекундно следят за нашими действиями. Глобальная слежка достигла настолько значительных масштабов, что даже дома от неё не всегда удастся скрыться: поисковики и тысячи приложений следят за нами из наших гаджетов, записывая необходимые для их создателей показатели.

Не грех воспользоваться теми же средствами в собственных целях, лишь бы не следить за чужими людьми, ведь за такое всё ещё могут посадить в тюрьму. Какой-нибудь GPS-трекер сможет позаботиться о безопасности внуков, ведь с таким устройством просто так уже не потеряешься. К тому же в эти гаджеты нередко добавляет тревожную кнопку на экстренный случай.

К сожалению, волнение за внуков далеко не всегда оказывается беспочвенным. Мир вокруг полон опасностей, с которыми дети порой не способны справиться сами. И одной из самых больших проблем юного поколения становится травля в учебных заведениях. Примеров тому много, взять хотя бы дело о драке лицеистов из Барнаула. Ещё три года назад 11-летнего школьника госпитализировали с переломом ноги, который он получил в результате драки. Учителя отмахнулись от этой проблемы, а следствие занялось ей только сейчас.

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