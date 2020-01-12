В России намечен новый этап приватизации. КПРФ пока что против

Первый секретарь Саратовского обкома КПРФ и депутат Госдумы Ольга Алимова назвала утвержденный план приватизации федерального имущества «продолжением порочной практики по распродаже страны». Официальная позиция верхушки компартии (Геннадий Зюганов и компания) пока звучит невнятно - но, можно предположить, что ни к какому бунту против приватизации они звать никого не будут... Надо полагать, пошумят для виду - да и согласятся. КПРФ ведь прочно вписана в политическую систему России на правах "декоративной оппозиции"

9 января председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы. В него вошли несколько крупных компаний — ВТБ, «Совкомфлот», Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, «Алмазювелирэкспорт», «Росспиртпром», Кизлярский коньячный завод, Саратовский полиграфический комбинат и множество других лакомых кусков госимущества.

Алимова заметила, что план приватизации был опубликован в день национализации одного из крупнейших промышленных предприятий России — Путиловского завода в Петербурге, который в то время (9 января 1918 года) носил название Кировского.

«Когда же нынешнее буржуазное правительство вместо продолжения порочной „чубайсовской“ практики по распродаже страны начнет, наконец-то, национализировать предприятия, проводить экономическую политику в интересах всего общества, а не кучки олигархов?» — цитирует Алимову сайт КПРФ.

По мнению депутата, исторический опыт не показал положительных примеров приватизации для миллионов российских граждан и для госбюджета.

Алимова выразила опасения, что значительная часть прибыли с бывших госпредприятий будет вновь оседать оффшорах, превращаясь в английские футбольные клубы, яхты и зарубежную недвижимость.

Надо ли приватизировать очередной кусок госсобственности в России? Наверняка, об этом будут еще дискуссии - в том числе, и по каждому объекту. Но можно предположить, что как и саратовскую коммунистку, нашего пожилого читателя словечко "приватизация" пугает и тревожит само по себе: всем памятно, как это стремительно и непонятно делалось в 90-е годы. При этом негодование обращается, к сожалению, в чисто идеологический спор - а не по поводу экономической эффективности того или иного решения. Да, источником многих частных богатств в России - стали приватизированные предприятия (иногда это делалось достаточно прозрачно, но часто - практически жульнически). Но эти предприятия работают, развиваются и платят налоги в казну... А многие отрасли, оказавшиеся в государственной собственности - как раз умерли или находятся на грани умирания (государство, во всем мире - крайне неэффективный собственник: ленивый и нерасторопный). А те "государственные бизнесы", что оказались успешны, в силу монопольного положения - вроде Газпрома или железных дорог - точно так же как и частные, поднимают цены для потребителя, а их топ-менеджеры купаются в роскоши! Проблема приватизации в России была не в том, что "распродавалось народное достояние" - а в том, что не сформировался массовый класс мелких инвесторов, держателей акций крупных предприятий. Заводы-пароходы сразу отошли в руки немногочисленного круга богачей, приближенных к власти - и есть опасение, что это произойдет в очередной раз. Но вот тут, как раз, коммунисты и не будут возражать - сейчас повозмущаются для виду, а потом "смирятся с неизбежным". Потому что не дело КПРФ - строить нормальный современный капитализм по европейскому образцу... Им кресла в Госдуме достаются за другое: за фактическую поддержку системы государственно-олигархического капитализма, сформированного в стране за последние 20 лет. Понаблюдайте за предстоящими обсуждениями, это будет очень интересно! Хотя, местами, и горько...



По инф. rosbalt.ru

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