В праздничную атмосферу до сих пор погружены магазины детских игрушек TOY. RU

Компания TOY.RU имеет амбициозные планы на 2017 год, планируя расширить торговую сеть в России и увеличить количество своих магазинов со 115 до 200. До сих пор в столице рекламные конструкции TOY.RU с новогодними поздравлениями украшают крупные магистрали и улицы (Рублевское шоссе, Кутузовский проспект, Новый Арбат и т.д.), поднимая жителям Москвы настроение.

TOY.RU – одна из крупнейших в России компаний по продаже детских игрушек. Она работает под девизом «Мы знаем, чего хотят дети». В ее магазинах от Москвы до Владивостока реализуются настольные, развивающие и обучающие игры, всевозможные конструкторы, мягкие игрушки, многочисленные куклы, спортивные комплексы игрушечное оружие, игровые наборы и многое другое от лучших производителей мира. Среди брендов, представленных в TOY.RU – LEGO, HASBRO, SPIN MASTER, Zapf Creation, Meccano, Disney, Little Tikes, Peg Perego, TOMY, TAF TOYS.

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