В память о бабушке: мальчик мыл машины, чтобы купить траурный букет

Маленькому Эштону Мюррею всего семь лет. Но уже в таком возрасте мальчик проявил серьёзную инициативу и решил заработать немного денег ради благой цели: он хотел купить букет цветов на могилу своей бабушки.

Чтобы заработать денег, мальчик решил организовать небольшую автомойку. Сначала ему помогли родители и поставили рядом с домом коробку из картона, на которой было написано, что водителям придётся заплатить всего два фунта стерлингов (около 166 рублей) за мойку.

Отец мальчика Тони замечает, что первые 15 минут его сын не встретил ни одного посетителя. Мальчик хотел начать работу как можно скорее, так что попросил отца рассказать о его небольшом деле в соцсети. После размещения поста с фотографией всё пошло на лад. Под новостью появились сотни комментариев, а сам мальчик был очень счастлив увидеть целую очередь клиентов.

Эштон отработал на ура, так что смог получить довольно большую сумму – целых сто фунтов стерлингов, почти 8,5 тысячи рублей! Но родители уговорили своего ребёнка потратить деньги на себя. По их словам, бабушка была бы очень рада, если бы её внук смог купить себе что-нибудь на деньги, заработанные собственным трудом.

Вот вам и пример современного воспитания. Молодой человек по собственной инициативе решил сделать доброе дело, на что даже не каждый взрослый может отважиться. Так что не стоит лишний раз ругать молодёжь XXI века: среди современных юнцов немало добрых и искренних людей.

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Да ещё и честных не меньше найдётся! Недавно в Салехарде подростки нашли в сугробе целых 200 тысяч рублей. Но куда-то прятать их или тратить деньги на собственные нужды молодые люди не стали. Они сразу же позвонили родителям, а те отнесли находку в полицию.

Среди юнцов можно встретить и крайне ответственных людей. Ближе к началу месяца в Иркутском районе двое пятиклассников спасли от пожара садоводство. Мальчики увидели, что рядом с дачами загорелась трава, и сразу же позвонили в пожарную часть. Более того: пока огнеборцы мчались на место происшествия, мальчики самостоятельно тушили пожар и даже почти справились с задачей. Без их помощи многие люди могли бы лишиться собственного жилья, а то и жизни в большом пожаре.

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