В Москве стартовала реализация программы помощи страдающим эпилепсией

В российской столице с 2014 года реализуется «Программа комплексного лечения пациентов страдающих эпилепсией». Ею руководят академик РАН, проф. д.м.н В.В. Крылов и проф. д.м.н А.Б. Гехт.

В программе задействованы специалисты разных медицинских направлений: биохимики, нейрохирурги, неврологи, эпилептологи, нейрофизиологи, патоморфологи, нейропсихологи, нейрорадиологи. Их задача – проведение комплексного обследования пациентов с эпилепсией, подбор и коррекция консервативной терапии, осуществление хирургического лечения больных эпилепсией и реабилитации после состоявшегося оперативного лечения.

В рамках проводимого комплекса мероприятий основное внимание уделяется контролю над приступами. Хирургическое лечение помогает 60-70% пациентов с частыми приступами, устойчивыми к противосудорожной терапии, прекратить их, что значительно улучшает качество жизни, приводит к снижению летальности.

В программе участвуют Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Клинический медицинский центр МГМСУ, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Городская клиническая больница имени В.М. Буянова.

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