В Морозовской детской городской клинической больнице для детей устроили новогодний праздник

Замечательный новогодний праздник устроила для детей Морозовской детской городской клинической больницы розничная сеть магазинов детских игрушек TOY.RU. Компания знает, чего хотят дети, поэтому постоянно является инициатором, организатором или участником различных благотворительных акций и мероприятий. В этот раз к детям представители TOY.RU пришли вместе с известным певцом Стасом Пьехой. Вместе они постарались скрасить сложную жизненную ситуацию, в которой оказались дети, помогли им хоть ненадолго отвлечься от боли и переживаний, поверить в чудо и добро.

Стас Пьеха долго общался с ребятами, отвечал на их вопросы, рассказывал о себе и семье, любимых праздниках. Дети расспрашивали Стаса, как стать артистом, и с удовольствием читали для него стихи, а он в ответ читал свои. Праздник оказался трогательным и волшебным. Компания TOY.RU вручила каждому маленькому пациенту клиники чудесный подарок, пожелав исполнения желаний и здоровья.

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