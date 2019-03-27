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В интернете посмеялись над танцем Аллы Пугачевой с дочерью
Ульяна АНТОНОВА   
27 Марта 2019 г.
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Примадонна российской эстрады станцевала с дочерью Лизой под песню Mambo Italiano. Видеоролик с танцем мамы и дочки появился на странице Елизаветы Галкиной в соцсети Инстаграм.

В интернете посмеялись над танцем Аллы Пугачевой с дочерью



Казалось бы, трогательная сценка из обычной жизни семьи должна была порадовать поклонников Аллы Пугачевой, но некоторые пользователи интернета высказались о ролике довольно нелицеприятно. Они припомнили певице тот факт, что ее дочь родила суррогатная мать, а сама Примадонна смотрится рядом с девочкой "не как мама, а как бабушка, и то неродная".

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С мамулей

Впрочем, искренних комплиментов под видео было все-таки больше. Настоящие фанаты Аллы Борисовны от души порадовались за семью певицы и посоветовали маме с дочкой не обращать внимание на завистников.

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