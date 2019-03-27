В интернете посмеялись над танцем Аллы Пугачевой с дочерью

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С мамулей



Впрочем, искренних комплиментов под видео было все-таки больше. Настоящие фанаты Аллы Борисовны от души порадовались за семью певицы и посоветовали маме с дочкой не обращать внимание на завистников.





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