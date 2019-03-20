В Госдуме считают российское ТВ "деструктивным". Вы тоже? А зачем тогда смотрите?

Госдума запросит информацию в Минкомсвязи о мерах в отношении редакционной политики на российском телевидении. Соответствующее поручение дано комитету Госдумы по информполитике и связи. Нынешнее российское телевидение славно своим вкладом в дебилизацию населения - чем с удовольствием всегда пользовались "народные избранники", но тут, судя по всему, даже они почувствовали, что дело зашло слишком далеко...

Депутаты считают, что руководство ТВ забивает эфир «деструктивной повесткой», а иногда предоставляет возможность для «антироссийской пропаганды». По их словам, зрителей «перекармливают» развлекательными шоу, которые «не отражают реальной картины происходящего в стране, а зачастую реализуют деструктивную повестку». Речь идет, в частности, о демонстрации примеров асоциального поведения граждан.

Напомним, что ряд деятелей культуры активно заявляют, что «Телевидение стало отхожим местом» (Леонид Ярмольник). А актриса Мария Шукшина уже несколько месяцев ведёт беспрерывную «войну» со скандальной передачей Малахова. Недавно Шукшина с печалью признала, что скандальные ток-шоу захватили буквально всё телевидение, наполнив его «руганью, внебрачными детьми, любовницами, мордобоями в прямом эфире и матом».

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В принципе, доселе бардак на государственном (другого не осталось) телеэкране госдумцев устраивал: ведь избиратель, поглощающий пошлую телевизионную "жувачку" - исправно, в большинстве своем, голосовал за них (ну, или не обращал внимания на подтасованные результаты выборов в каких-то регионах). Но тут, видимо, и у народных избранников что-то в мозгах щелкнуло...

Но что предлагается взамен, в ходе "очищения редакционной политики"?

Сообщается, что в Госдуме хотели бы, чтобы телеканалы уделяли больше времени реализации нацпроектов, патриотизму и «достойному служению Отечеству». В Думе убеждены, что именно так можно сохранить «культурный код нации, национальную идентичность и суверенитет». Короче, телевизор будут пытаться развернуть в духе "патриотизма" (который, по последним словам Владимира Путина, должен быть "без идеологии" - т.е. вообще непонятно какой). Будут ли люди смотреть такой телевизор - непонятно. Хотя рецепт существует - просто вернуть на телеэкраны нормальную журналистику: острую, живую, дискуссионную, разную...

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ